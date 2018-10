Store ødeleggelser i Florida etter Michael

Det er som å se på et realityshow: KrF bytter side – minutt for minutt

Orkanen etterlot seg store ødeleggelser da den feide over Floridas såkalte Panhandle onsdag, den lange armen i delstaten som går vestover langs golfkysten.

Minst én person er omkommet, en mann som bodde i Gadsden County. Sheriffens kontor sier de fikk melding klokka 18 lokal tid om at mannen var truffet av et tre som falt over hjemmet hans i Greensboro.

Redningsmannskaper rykket ut til boligen hans, men på grunn av nedblåste strømmaster og stengte veier tok det lang tid før de nådde fram.

Store ødeleggelser

Michael, som var en kategori 4-orkan da den fikk landkjenning i Florida onsdag ettermiddag lokal tid, har nå tatt veien videre inn i nabodelstaten Georgia. Onsdag kveld ble den nedgradert til kategori 1.

Etter at orkanen forlot Florida, har folk tatt turen ut i gatene for å sjekke hvor alvorlig skadene er.

Spesielt i Panama City er de materielle skadene omfattende. Her ligger det knekte og opprevne trær over alt, og mange av dem har knust nærliggende hus. Vinden har også skrellet av en rekke hustak, og gateskilt er helt vridde. Det er også store oversvømmelser flere steder.

I tillegg til nedblåste strømmaster og -kabler har en rekke transformator-eksplosjoner ført til at i underkant av 400.000 mennesker og bedrifter er strømløse.

Nær å bli truffet

Ifølge Brad Kieserman i Røde Kors ble orkanen svært intens på veldig kort tid, slik at folk ikke fikk summet seg.

38 år gamle Loren Beltran er en av mange tusen innbyggere som trosset evakueringsadvarslene. Hun befant seg i kjærestens leilighet sammen med sin tre år gamle datter da de nesten ble truffet av et fallende tre.

– Vinden hørtes helt forferdelig ut, som brølet til et monster du hører i en skrekkfilm. Først falt et tre, og så gikk det nesten en time. Vi hørte enda en høy lyd og så sendte vinden et tre gjennom vinduet på soverommet, sier Beltran. Kun fem minutter tidligere hadde hun oppholdt seg inne på dette rommet.

Også 29 år gamle Vance Beu var hjemme mens orkanen herjet.

– Helt ærlig, det var kjempeskummelt. Det var veldig mye bråk. Vi trodde vinduene skulle knuses. Vi barrikaderte innsiden av vinduene med madrasser, sier han.

Ikke over ennå

Delstatsmyndighetene meldte på forhånd at Michael er den verste orkanen som har rammet Florida på 100 år.

De kraftige regnbygene orkanen bringer med seg videre, kan forårsake livsfarlig stormflo flere steder, blant dem deler av sørøstlige Alabama, Georgia, North Carolina, South Carolina og sørøstlige Virginia.

I South Carolina sier myndighetene at de er mer redd for at uværet skal bringe med seg tornadoer enn flom. Ifølge meteorologer er det fare for tornadoer både i Floridas Panhandle, sørøst i Georgia og i den sørlige delen av South Carolina når uværet beveger seg nordover over land torsdag.

USAs president Donald Trump uttrykte onsdag bekymring for dem som hadde valgt å trosse ekstremværet og bli hjemme. Ifølge Det hvite hus vil han besøke det rammede området, hvor han fikk stor oppslutning under presidentvalget i 2016, tidlig neste uke.