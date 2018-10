Avis: Tyrkia skal ha video og lyd av journalistdrap

- Jeg har stukket fingeren og tåa inn i et vepsebol

Hvor voksen er du egentlig? Her får du svar på hvor mange «voksenpoeng» du har

Scandic Nidelven fikk prisen for Norges beste hotellfrokost for 12. gang

Abel Abrahamsen flyktet fra nazistene og ble suksessfull forretningsmann i New York. Nå er han død

Det har gått for langt nå, jeg ser det selv også. Nå skal det hives sko!

May skal ha orientert ministre om at en brexit-avtale nærmer seg

Børsene i USA faller for sjette dag på rad

Saken oppdateres.

Opptakene skal bevise at saudiarabiske tjenestemenn pågrep journalisten da han gikk inn på konsulatet i Istanbul 2. oktober, og at de drepte og parterte ham, sier ikke navngitte amerikanske tjenestemenn til avisen.

Spesielt lydopptakene skal være det mest overbevisende og grusomme beviset på at saudiaraberne er skyldig i Khashoggis død, ifølge kildene.

– Lydopptaket fra innsiden av konsulatet beskriver hva som skjedde med Jamal etter at han gikk inn. Man kan høre stemmen hans og stemmen til menn som snakker arabisk. Man kan høre hvordan han ble avhørt, torturert og drept, sier en av dem som skal ha kjennskap til opptakene til Washington Post.

Ifølge avisen er det ikke er kjent om disse tjenestemennene faktisk har hørt eller sett opptakene selv, men tyrkiske tjenestemenn skal ha beskrevet dem til sine motparter.

Felles etterforskning

Torsdag sa imidlertid den tyrkiske presidentens rådgiver Ibrahim Kalin til det statlige nyhetsbyrået Anadolu at de skal starte felles etterforskning av saken med Saudi-Arabia.

– På forespørsel fra kongeriket vil det, mellom Tyrkia og Saudi-Arabia, settes ned en felles etterforskningsgruppe for å granske alle aspekter i saken rundt Jamal, sa han.

Trump sier de bistår

Khashoggi, som bodde i frivillig eksil i USA og jobbet som journalist i Washington Post, er ikke blitt sett siden han gikk inn i bygningen 2. oktober.

USAs president Donald Trump sa torsdag at amerikanske etterforskere bistår Tyrkia i deres gransking.

– Vi forholder oss veldig tøffe og har etterforskere der borte som samarbeider med Tyrkia, og helt ærlig så jobber vi med Saudi-Arabia. Han (Khashoggi) gikk inn og det virker ikke som han kom ut igjen, sa Trump i et intervju med Fox News.

Senere samme dag avviste ikke navngitte tyrkiske tjenestemenn at USA bistår dem.

– Informasjonen om at USA har utpekt en etterforsker stemmer ikke, sa kildene til Anadolu.

Krever svar

En rekke land, inkludert USA, har gått ut og krevd svar fra Saudi-Arabia om hva som har hendt med journalisten. Men landet hevder å ikke ha noe med forsvinningen å gjøre.

Talsperson Heather Nauert for det amerikanske utenriksdepartementet sier Saudi-Arabias ambassadør til USA har tatt turen til hjemlandet, og at han har fått beskjed om at når han returnerer, ønsker departementet en rapport fra ham.