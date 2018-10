Avis: Amerikansk etterretning knytter bin Salman til angivelig journalistdrap

Saken oppdateres.

Avisen skriver at etterretningstjenestene har indisier, men ikke direkte bevis, som knytter den saudiarabiske kronprinsen til saken, ifølge amerikanske og europeiske tjenestemenn.

De har ikke kunnet slå fast om bin Salman beordret å få journalisten drept, eller om hans intensjon var å få ham pågrepet og sendt tilbake til Saudi-Arabia.

Tjenestemennene sier til avisen at kronprinsens makt over landets sikkerhetstjeneste gjør det svært lite sannsynlig at et drap kunne ha blitt gjennomført uten at han visste noe.

Nye undersøkelser

Khashoggi, som skrev kritiske kommentarartikler om Saudi-Arabia i Washington Post, ble ifølge tyrkiske myndigheter drept på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul. Han har ikke blitt sett siden han gikk inn i bygningen 2. oktober.

Mandag, to uker etter forsvinningen, fikk tyrkisk politi undersøke konsulatet. Her ble det avdekket sikre bevis for at Khashoggi ble drept, ifølge en ikke navngitt høytstående tyrkisk tjenestemann.

Tirsdag dro konsul Mohammed al-Otaibi til Saudi-Arabias hovedstad Riyadh, og først dagen etter fikk politiet tilgang til konsulens residens. Ifølge AFPs korrespondent undersøkte et tyrkisk etterforskningsteam også konsulatet på nytt natt til torsdag.

Lydopptak skal finnes

Anonyme tyrkiske tjenestemenn hevder å ha lydopptak som angivelig bekrefter at Khashoggi ble drept. Onsdag ba USAs president Donald Trump Tyrkia dele disse «om de finnes», noe han tror de gjør.

Trump har holdt tilbake kritikken av det saudiarabiske regimet, som han sier er en viktig alliert samt viktig for amerikansk militærindustri. Presidenten avviser imidlertid at den forsiktige tilnærmingen overfor Saudi-Arabia er et forsøk på å dekke over for dem.

Avis kritiserer USAs regjering

På lederplass onsdag spør Washington Posts redaktører hvorfor Trump-administrasjonen «rydder opp etter Saudi-Arabias rot».

De skriver at de støtter FN-ansattes tidligere uttalelser i Washington Post , som ønsker en uavhengig internasjonal granskning av hva som har skjedd med Khashoggi.

Avisen viser til at timer før tyrkisk politi fikk komme inn i konsulatet mandag hadde et rengjøringsteam vært i bygningen. Washington Post mener vaskingen illustrerer saken. De skriver at det som ikke aksepteres er en diplomatisk oppvask utført av Trump-administrasjonen for et regime og en hersker som de har gått langt i å begunstige.

Siste tekst

Washington Post publiserte natt til torsdag det som trolig er den siste teksten journalisten skrev. I kommentaren, som heter «What the Arab need most is free expression», skriver Khashoggi om mangel på ytringsfrihet og pressefrihet i de arabiske landene.

Teksten ble levert av Khashoggis oversetter dagen etter at han forsvant.