Lange køer og rekordoppmøte i mellomvalget i Texas

Går av som toppleder for over 400 ansatte

Trippeltriumf for Hareide – men ingenting er avgjort

Jeg setter kaffen i vrangstrupen når det ringer på igjen. Begeret renner over

Medisinstudenter ved NTNU mener de best kvalifiserte blir forbigått

Lesernes observasjoner avslører et mønster i luktmysteriet i Trondheim

Coolen åpner for å hvile spillere i Europa: – Årets viktigste kamp er mot Brann

Medier: Norsk diplomat ligger an til å bli FNs Syria-utsending

Saken oppdateres.

På under seks timer satt Harris County, som inkluderer storbyen Houston, ny åpningsdagsrekord for forhåndsstemming i et mellomvalg. 36.000 velgere rakk å avlevere sine stemmer på seks timer, høyere enn åpningsdagen i forrige presidentvalg. I 2010 var det bare 26.000 som stemte på åpningsdagen i mellomvalget, ifølge Houston Chronicle.

I Dallas County, Travis County og Tarrant County varierte oppmøte fra dobbelt så mange som i 2014, til tre ganger så mange. Suresh Nayak har bodd i Texas i 30 år, men mandag er det første gang han avla sin stemme.

- Jeg har ventet på dette. Måten ting utvikler seg på gjorde at jeg ikke kunne vente lenger, sa Nayak, uten å gå inn på hvem han stemte på.

Mellomvalget i USA arrangeres mens det er voldsom politisk uro i landet, forsterket av polariserende saker som høyesterettsnominasjonen av Brett Kavanaugh og innvandring fra Mellom-Amerika. Det har gjort mellomvalget til et svært viktig valg for Demokratene og Republikanerne.

Mandag kveld lokal tid ankommer president Donald Trump Houston for å holde et valgkampmøte for senator Ted Cruz, som får hard kamp fra Demokratenes Beto O'Rourke i det som anses som det store valgoppgjøret i Texas.