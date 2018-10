Trump: Mellomvalget handler om karavanen og Kavanaugh

Selgere i Nummeropplysninga dømt for bedrageri, etter at tiltalene ble endret

– Dette er valget om karavanen og Kavanaugh, sa Trump under valgkampmøtet han holdt for Ted Cruz i Houston mandag.

Mellomvalget i USA, som finner sted 6. november, arrangeres mens det er voldsom politisk uro i landet, forsterket av polariserende saker som høyesterettsnominasjonen av Brett Kavanaugh og innvandring.

Det er spesielt migrantkaravanen, bestående av tusenvis av migranter fra en rekke sentralamerikanske land som marsjerer gjennom Mexico i retning USA, som har blitt en viktig mellomvalgsak for Trump. Han har gått til frontalangrep på Demokratene og hevdet at «ukjente folk fra Midtøsten» er i karavanen, uten at han har begrunnet påstanden.

– Demokratene vil heller beskytte kriminelle fremmede fremfor amerikanske borgere, som er grunnen til at Demokratene må stemmes ut, sa han, uten å tilføye at det er Republikanerne som har hatt kontrollen over Kongressens to kamre i begge årene han har vært president.

Steile fronter

I mellomvalget skal medlemmer av Kongressens to kamre, Representantenes hus og Senatet, velges. Valget arrangeres annethvert år.

– En stemme til Demokratene er som å overgi Kongressen til grinende (senator) Chuck Schumer, sa Trump.

Presidenten har gjort seg bemerket for kallenavnene han stempler sine motstandere med, men mannen han kalte «løgnaktige Ted» under den bitre republikanske presidentnominasjonen i 2016, bør nå omdøpes, ifølge presidenten selv.

– Cruz vil prioritere amerikanske borgere og ha streng grensekontroll. Han er ikke «løgnaktige Ted» nå, men «vakre Ted», sa Trump før valgkampmøtet.

Cruz får hard kamp av Demokratenes Beto O`Rourke i oppgjøret som ses på som det heteste i Texas-mellomvalget. O'Rourke som har inntatt en sentrumsposisjon, men som står stødig ved venstrevridd reformpolitikk innen helse, våpenkontroll og narkotikalover, har satset på å nå tverrpolitiske republikanere i Texas.

– Han representerer alle, ikke bare en gruppe folk, sier Anoosha Adtani, en av hans tilhengere i Texas.

God valgdeltakelse

Rekordoppmøte og lange køer preget valglokalene da delstaten Texas mandag åpnet for forhåndsstemming i det amerikanske mellomvalget. På under seks timer satt Harris County, som inkluderer storbyen Houston, ny åpningsdagsrekord for forhåndsstemming i et mellomvalg.

36.000 velgere rakk å avlevere sine stemmer på seks timer, høyere enn åpningsdagen i forrige presidentvalg. I 2010 var det bare 26.000 som stemte på åpningsdagen i mellomvalget, ifølge Houston Chronicle.

I Dallas County, Travis County og Tarrant County varierte oppmøte fra dobbelt så mange som i 2014, til tre ganger så mange. Suresh Nayak har bodd i Texas i 30 år, men mandag er det første gang han avla sin stemme.

– Jeg har ventet på dette. Måten ting utvikler seg på gjorde at jeg ikke kunne vente lenger, sa Nayak, uten å gå inn på hvem han stemte på.