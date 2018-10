Dommer avviste Bill Cosbys krav om ny rettssak

Saken oppdateres.

Komikeren ble i forrige måned av samme dommer dømt til mellom tre og ti års fengsel for å ha dopet ned og voldtatt Andrea Constand i 2004.

O'Neill kunngjorde i september at Cosby skal føres opp på politiets og myndighetenes liste over voldelige seksualforbrytere og viste til at han «kan utgjøre en mulig fare for samfunnet».

Cosbys forsvarere mener dommen er i overkant streng, men O'Neill har bedt Cosby oppsøke en høyere rettsinstans om han er misfornøyd med dommen.

Forsvarerne i saken avviser at Cosby utgjør en fare for samfunnet. De hevder at skuespilleren er gammel, skjør og blind og mener at han i stedet for fengsel bør få husarrest.