Hardnakket Trump-tilhenger anklages for pakkebombene i USA

Saken oppdateres.

Cesar Sayoc, mannen som mistenkes for å ha sendt rørbomber til Donald Trumps kritikere, fremstår som en glødende Trump-tilhenger som hater demokrater.

56 år gamle Cesar Sayoc ble pågrepet i hjemstaten Florida fredag, siktet for å stå bak pakkebombene som de siste fem dagene har spredt frykt i USA.

– Det er for tidlig på dette stadium å diskutere motivasjonen i denne bestemte saken, sa FBI-direktør Christopher Wray på en pressekonferanse i Washington fredag.

Sayoc beskrives som en plaget einstøing som viste liten interesse for politikk før Trump, skriver nyhetsbyrået AP. 56-åringen er registrert som republikansk velger og er en lidenskapelig tilhenger av USAs president. Han spredte konspirasjonsteorier fra ytre høyre på internett og har blitt pågrepet flere ganger tidligere.

Sayoc ble identifisert gjennom fingeravtrykk og DNA-materiale og pågrepet på en parkeringsplass i Plantation i Florida, ifølge politiet.

Ingen falske bomber

Alle de 13 hjemmelagede rørbombene som så langt er avdekket, var adressert til Trump-kritikere. Ingen av dem har eksplodert, og ingen personer er skadd.

Wray understreker at det ikke dreier seg om falske bomber, og at samtlige inneholdt materialer som kunne ha utløst en eksplosjon. Bombene inneholdt dessuten rør, ei lita klokke, et batteri og ledninger, opplyser Wray.

Trumps justisminister Jeff Sessions sier at han ikke vet hvorfor bombene ble sendt til demokrater, men tilføyer at den mistenkte «tilsynelatende er en partimann».

Fingeravtrykk

FBI advarer om at flere pakkebomber kan være i omløp, og at etterforskningen fortsatt pågår for fullt

– Vi tror vi har tatt rett mann, men det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål, sier Wray.

Sayoc har ikke lagt skjul på sine politiske holdninger på Facebook og Twitter. 56-åringen er født i New York, men flyttet til Florida på 1980-tallet. Han har en fortid som amatørkroppsbygger og stripper. Han har slitt med økonomiske problemer og har et lengre rulleblad som omfatter en betinget dom for en bombetrussel.

Soros-konspirasjoner

56-åringens sosiale mediekontoer er pepret med støtteerklæringer til Trump, utskjelling av demokrater og konspirasjonsteorier om George Soros.

Den første bomben ble funnet mandag i postkassen til den jødiske milliardæren og politiske aktivisten George Soros.

– Disse terroriserende handlingene er foraktelige og hører ikke hjemme i landet vårt, sa Trump på en pressekonferanse i Det hvite hus kort tid etter pågripelsen fredag.

Nye toner

Trump understreket at politisk vold ikke må få slå rot i USA.

– Vi må vise verden at vi står sammen, sa presidenten.

Han omtalte pakkebombene med langt større alvor enn tidligere. I en Twitter-melding få timer tidligere klaget Trump over at «bombegreiene» rammer valgkampen.

– Republikanerne gjør det så bra i forhåndsstemming og på meningsmålingene, og nå skjer disse «bombegreiene», og drivkraften svekkes kraftig – nyhetene handler ikke om politikk, tvitrer Trump.

Flere pakker

Han har også uttalt at medier som sprer «falske nyheter», har mye av skylden for sinnet i det amerikanske samfunnet.

Tidligere president Barack Obama, tidligere utenriksminister Hillary Clinton og filmstjernen Robert De Niro står på listen over dem som har fått tilsendt sprengladninger.

Fredag ble det oppdaget flere nye mistenkelige pakker, adressert til blant andre den demokratiske senatoren Cory Booker og USAs tidligere nasjonale etterretningssjef James R. Clapper.

New York Times skriver at Sayoc tidligere er siktet eller mistenkt for tyveri, svindel, oppbevaring av anabole steroider og bombetrusler.

– Jeg vet at fyren er en gærning. Han har vært en einstøing, sier Lenny Altieri, Sayocs fetter, til AP fredag.

En beslaglagt varebil som skal ha tilhørt Sayoc, er full av klistremerker med politiske budskap som fordømmer Demokratene og hyller Trump.