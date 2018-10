Time Warners hovedkvarter ble evakuert etter funn av mistenkelig pakke

Fem kamper uten seier før seriefinalen: Innrømmer at det går ut over selvtilliten

Saken oppdateres.

Om lag en time etter at Time Warner Center ble evakuert, får NBC News opplyst av politiet at de har undersøkt pakken og at faren nå er over. Evakueringen er derfor avblåst.

En politikilde sa til CNN torsdag kveld at det ikke var en trusselsituasjon, men at politiet fulgte de vanlige retningslinjene for håndtering av mistenkelige pakker.

Evakueringen fant sted dagen etter at hovedkvarteret til Time Warner ble evakuert etter funn av bombepakker som inneholdt hvitt pulver.

De siste dagene har en rekke demokratiske politikere, deriblant Barack Obama, Hillary Clinton, Eric Holder og Debbie Wasserman Schultz, i tillegg til CNNs redaksjon, fått bombepakker tilsendt. Det har også den ungarskfødte jødiske forretningsmannen George Soros, som er et yndet hatobjekt for høyrefløyen i USA og gjenstand for en rekke konspirasjonsteorier.