Trump mener mediene bruker bombepakke-saken til å skade ham

Saken oppdateres.

– Vi har sett en innsats fra mediene de siste timene for å bruke de truende handlingene begått av et individ, til å vinne politiske poeng mot meg og partiet mitt, sa Trump under et valgkampmøte i North Carolina.

Minst ti rørbomber er denne uken oppdaget forskjellige steder i USA. Bombene har i de fleste tilfellene vært sendt i posten til demokratiske politikere og kritikere av Donald Trump.

Tidligere president Barack Obama, tidligere utenriksminister Hillary Clinton og filmstjernen Robert De Niro står på listen over dem som har fått tilsendt sprengladninger.

Cesar Sayoc, mannen som mistenkes for å ha sendt rørbombene, fremstår som en glødende Trump-tilhenger som hater demokrater. Han spredte konspirasjonsteorier fra ytre høyre på internett og har blitt pågrepet flere ganger tidligere.

– Jeg hørte den mistenkte er en som foretrekker meg over andre. Det er ingen skyld på meg. Mediene har vært ufattelig urettferdig mot republikanere, konservative og spesielt meg. Men vi vinner, så jeg liker det mest, sa Trump.