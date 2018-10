Rystet USA flagger på halv stang etter synagogemassakren i Pittsburgh

Kristina (25) hadde en tøff oppstart da hun startet for seg selv - her er hennes beste tips til andre

Saken oppdateres.

«Jøder må dø» ropte skytteren mens skuddene haglet. Slik endte en jødisk navneseremoni for et spedbarn i en synagoge i Squirrel Hill, et av de mest tradisjonsrike jødiske nabolagene i USA. Elleve personer ble drept. Seks såret, deriblant fire politibetjenter.

Angrepet er trolig det blodigste på jøder i amerikansk historie, ifølge Anti-Defamation League (ADL). President Donald Trump ba om flagging på halv stang ved alle føderale bygninger lørdag. Kort tid senere ble flagget over Det hvite hus senket.

Politiet identifiserte skytteren som Robert Bowers (46). Føderale påtaleansvarlige har tatt ut siktelse mot ham som omfatter 29 punkter. Han er tidligere ikke straffedømt, men et dypdykk i mannens nettvaner har gitt et mørkt bilde av ham.

Konspiratorisk høyreekstremist

Nyhetsbyrået AP har sett på en arkivert versjon av en bruker ved navn Robert Bowers på Gab, et sosialt medium som er populært blant høyreekstreme. Han skal der ha delt hatefulle innlegg rettet mot jøder, og var spesielt opptatt av HIAS (Hebrew Immigration Aid Society), som ble stiftet i 1881 for å hjelpe jøder som flyktet fra pogromer i Øst-Europa. I dag hjelper HIAS andre flyktninger som flykter fra forfølgelse.

– HIAS liker å bringe inntrengere som dreper folket vårt. Jeg kan ikke sitte og se på at vi blir slaktet. Jeg bryr meg ikke om hvordan dette vil se ut. Jeg skal gå for det, skrev brukeren.

Bowers hadde et forsidebilde med det nynazistiske symbolet «1488». De to første tallene viser til «De 14 ordene»-slagordet bredt brukt av hvite nasjonalister mens «88» står for «Heil Hitler» ettersom bokstaven H er den åttende bokstaven i alfabetet.

Et av de siste innleggene publisert av brukeren er et bilde av en brennende ovn med bildeteksten «Make Ovens 1488F again». I andre innlegg delte brukeren imidlertid innlegg om holocaustfornektelse.

Frykt blant jøder

Tusenvis av lokale beboere samlet seg lørdag ettermiddag i Squirrel Hill for å minnes de drepte. Folkemassen ba sammen mens flere uttrykte oppgitthet rundt det giftige politiske klimaet i USA, som de mener Trump er ansvarlig for. Andre var like lei de slappe våpenlovene som de var den hatefulle tonen i amerikansk offentlighet.

Synagogen i Squirrel Hill ble stiftet for 150 år siden i et nabolag som historisk har vært et senter for det jødiske miljøet i Pittsburgh, men frykten for antisemittisme har vært økende i regionen. 80 prosent av nabolagets beboere svarte i en spørreundersøkelse i 2017 at de var bekymret over voksende antisemittisme.

– Dette voldelige angrepet kommer dessverre på et tidspunkt da ADL har rapportert en historisk økning i både antisemittiske hendelser og antisemittisk trakassering på nettet, sier leder Jonathan Greenblatt i ADL.

Ledere ber om et oppgjør mot hat

Reaksjonene fra verdenssamfunnet har strømmet på etter den rystende hendelsen i Pittsburgh. Trump har kalt det et «angrep på menneskeheten» mens justisminister Jeff Sessions har åpnet for dødsstraff for gjerningsmannen.

FNs generalsekretær António Guterres sier han er dypt sjokkert over hendelsen og maner til en samlet front mot «rasisme, antisemittisme, islamofobi og andre former for hat, fordommer, diskriminering og xenofobi, som vokser i styrke flere steder i verden».

Canadas statsminister Justin Trudeau har tilbudt solidaritet til ofrene mens Tysklands statsminister Angela Merkel kalte angrepet «blind antisemittisk hat». USAs ekspresident Barack Obama sier «vi må kjempe mot hatefull retorikk mot dem som ser annerledes ut, elsker annerledes eller ber annerledes».