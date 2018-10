188 om bord da indonesisk passasjerfly styrtet i havet

Saken oppdateres.

Ifølge den indonesiske katastrofeberedskapen var det 181 passasjerer, inkludert et barn og to babyer, og sju ansatte om bord i flyet som skal ha styrtet i havet nord for øya Java.

Flyet, som er av typen Boeing 737-800, tok av fra den internasjonale flyplassen i Jakarta rundt klokka 6.20 lokal tid mandag og skal ha styrtet rundt 13 minutter senere.

Talsperson Sutopo Purwo Nugroho postet bilder på Twitter av vrakrester som ble funnet av lete- og redningsmannskaper i området, samt eiendeler som mobiltelefoner, bøker og bagasje plukket opp fra vannet.

Leter videre

Flyet forsvant fra radaren og det var innledningsvis uklart hva som hadde skjedd. Men Yusuf Latif, talsperson for de nasjonale lete- og redningsenhetene, bekreftet til slutt tragedien:

– Det er bekreftet at flyet har styrtet, opplyste han.

Senere opplyste de samme myndighetene at det vrakrester som var funnet var fra et Lion Air Boeing 737-fly. Flyet skal ha styrtet utenfor provinsen Vest-Java på øya Java, i et område der vannet er 30 til 35 meter dypt. På en pressekonferanse mandag opplyser Latif at dykkere forsøker å finne resten av vraket etter flyet.

Innenriksfly

Passasjerflyet, flight JT610 skulle fly i 70 minutter fra Jakarta til Pangkal Pinang i Indonesia.

– Vi kan bekrefte at et av våre fly har mistet kontakt, uttalte talsperson for Lion Air, Danang Mandala Prihantoro mandag morgen, uten å kunne gi nøyaktig posisjon for hvor flyet forsvant.

Ifølge samferdselsdepartementet i landet skal flyet ha bedt om å få snu og returnere til flyplassen, før det forsvant fra radaren.

Tidligere ulykke

Flystyrten mandag er den verste ulykken i Indonesia siden et fly fra AirAsia styrtet i havet i desember 2014 og 162 personer omkom. Lion Air er et av landets nyeste og største flyselskap.

Billigselskapet har tidligere vært involvert i en stor ulykke, da et annet Boeing 737–800 i 2013 bommet på rullebanen da det skulle lande på den øya Bali. Om bord var 101 passasjerer og sju ansatte. Alle kom fra hendelsen med livet i behold.