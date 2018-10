Löfven gir opp forsøket på å danne regjering

Gledelige lungekreftnyheter for norske kvinner

Nå går startskuddet for en viktig helseundersøkelse i Trondheim

Varsler at han vil tilbake til norsk politikk

Fem gode triks for å unngå at du forsover deg

Krever at fire blå trekker seg før landsmøtet

Florida-mann fremstilles for retten etter å ha blitt pågrepet for pakkebomber

Statsadvokat vil ha dødsstraff for Pittsburgh-siktet

Statsadvokat vil ha dødsstraff for Pittsburgh-siktet

Russisk militærøvelse utenfor Møre under Trident Juncture

Saken oppdateres.

Etter to uker med sonderinger, er det klart at Löfven ikke har lyktes.

Uvissheten om hva som vil skje etter at sosialdemokraten Löfven har orientert riksdagens leder om at han ikke har funnet noen regjeringspartnere, er stor.

Löfven sitter fortsatt som statsminister etter at valget 9. september endte med at verken venstresiden eller den borgerlige Alliancen fikk nok stemmer til å danne regjering. Begge fløyene har sagt nei til å samarbeide med det høyrepopulistiske partiet Sverigedemokraterna.

For en uke siden sa Löfven at ingen av partiene hadde endret posisjoner, og at det ennå ikke hadde vært noen forhandlinger.

Talmann Andreas Norlén, som tilsvarer den norske stortingspresidenten, skal etter Löfvens orientering ha samtaler med de andre partilederne om den politiske situasjonen.

Resultatet kan bli at en ny partileder får oppdraget med å gjøre nye regjeringssonderinger.

Analytikere har pekt på at det kan bli Centerns leder Annie Lööf, og at hun muligens vil forsøke å få på plass en samlingsregjering på tvers av blokkene.

Hvis ingen partiledere lykkes, blir det nyvalg.