Trump: – Vi vant Senatet tross svært fiendtlig mediedekning

Saken oppdateres.

På sin første pressekonferanse etter tirsdagens mellomvalg innledet Trump med å si at republikanerne gjorde det utrolig bra til tross for flere ulemper.

– Vi gjorde det utrolig bra til tross for en veldig ulempe i finansieringen, sa Trump og argumenterte med at Demokratene hadde fått valgkampstøtte fra en rekke rike støttespillere.

Han sa også at seieren i Senatet kom til tross for det han kalte «en svært fiendtlig mediedekning, for å si det mildt».

