Trump mener Republikanerne gjorde et historisk godt valg

Saken oppdateres.

– Det var en stor dag i går, en utrolig dag, sa den amerikanske presidenten da han onsdag holdt sin første pressekonferanse etter tirsdagens mellomvalg.

Han framholdt at Republikanerne «trosset historien» og gjorde det langt bedre enn ved tidligere, sammenlignbare valg.

Valget endte med at Republikanerne mistet flertallet i Representantenes hus, samtidig som partiet styrket taket på Senatet. Seieren i Senatet kom til tross for «en svært fiendtlig mediedekning, for å si det mildt», framholdt Trump og kalte mediedekningen for "ny rekord".

- Satt på plass av velgerne

Han hevdet også at Demokratene hadde en fordel i form av støtte fra en rekke rike amerikanere, og at resultatet derfor var ekstra bra for Republikanerne.

– Velgerne har helt klart satt demokratene i Senatet på plass for måten de håndterte Kavanaugh-høringen på, sa Trump med referanse til den nylige utnevnelsen av Brett Kavanaugh til ny høyesterettsdommer. Før utnevnelsen ble han anklaget av flere kvinner for seksuelle overgrep, noe som førte til en høring i Senatets justiskomité.

Støtter Pelosi

Ifølge Trump sikret Republikanerne seg også flere plasser i Representantenes hus enn forventet.

I USA har det vært en tendens til at presidentens parti går tilbake i mellomvalget.

Trump strakte samtidig ut en hånd til Demokratenes Nancy Pelosi, som han mener «fortjener» å bli ny leder i Representantens hus, et verv hun også har hatt tidligere.

Flere demokrater har imidlertid sagt at de ikke vil støtte Pelosis kandidatur fordi de mener hun er for konservativ.

– Hvis de gir henne problemer, vil vi kanskje legge til noen republikanske stemmer. Hun har fortjent denne store æren, sa Trump.