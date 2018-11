Seks såret i skyting på bar i California

Bil med mor og to barn veltet i Namsos

Saken oppdateres.

Vitner sier at en mann avfyrte flere skudd med et håndvåpen før han kastet en røykgranat inn i en bar som var full av folk ved 23-tiden lokal tid onsdag. Til Los Angeles Times har en politikilde sagt at det ble avfyrt minst 30 skudd.

En talsmann for politiet opplyser at seks personer ble såret, og at en av dem er en politimann. Det er ikke kjent hvor alvorlige skader det er snakk om.

Sheriff Garo Kuredjian i fylket Ventura sør i California sa like før klokken 1 lokal tid at åstedet fortsatt er «veldig aktivt». Det er ikke kommet opplysninger om at gjerningsmannen er pågrepet.

Store mengder politi og andre nødetater har rykket ut til stedet og bedt øvrige folk om å holde seg unna.