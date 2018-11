42 bekreftet døde etter brann nord i California

Her henger brannkonstabel Lill-Marit 22 meter over Trondheim

Saken oppdateres.

Ytterligere 13 personer ble mandag kveld bekreftet omkommet etter brannen nord i California. Totalt 42 personer har omkommet i brannen, som omtales som Camp Fire. Tre av de døde er blitt identifisert.

De omkomne har blant annet blitt funnet i utbrente biler og i ruinene av nedbrente hus. Flere personer har også blitt funnet døde ved siden av bilene sine, siden de ikke rakk å sette seg i bilen før de døde av røyken fra flammene.

Sheriff Kory Honea i Butte fylke sa på en pressekonferanse mandag kveld at de vil fortsette arbeidet med å identifisere omkomne med et mobilt DNA-laboratorium, som tar prøver av beinrester eller fragmenter av bein.

– Mitt største ønske er at jeg ikke trenger å komme her hver kveld for å rapportere om høyere og høyere dødstall, sa Honea.

Flere hundre kommet til rette

Sheriffen bekrefter at brannen er den dødeligste i delstatens historie.

– Dette er en hendelse uten sidestykke, sa Honea, og la til:

– Hvis du har vært her oppe, vet du størrelsen på brannen vi har med å gjøre. Jeg vil at vi skal finne så mange levninger vi kan, så raskt vi kan. Fordi jeg vet det er krevende for dem som har mistet noen.

Politi, sykehus og andre aktører som bistår de rammede innbyggerne, melder om at de får mange telefoner fra personer som leter etter savnede. Sheriff Honea opplyser at 231 personer som ble meldt savnet, er kommet til rette.

Amerikanske myndigheter er ikke kjent med det nøyaktige tallet på hvor mange som er savnet. Søndag kveld opplyste myndighetene at minst 228 ikke var gjort rede for.

Enorme ødeleggelser

En av byene som har blitt hardest rammet, er Paradise. Samtlige 27.000 innbyggere har mistet hjemmene sine. En tredel av innbyggerne er over 60 år gamle.

Mer enn 8.000 brannfolk i hele delstaten kjemper mot flammene, som har ødelagt mer enn 7.000 bygninger og andre konstruksjoner. Det brenner både i skog, busker og gress på til sammen 840 kvadratkilometer i delstaten.

Nord i California har brannmannskapene bare kontroll på 25 prosent av brannen, som mandag spredde den seg ytterligere som følge av vind i området. Det er ventet at vinden avtar natt til tirsdag.

Totalt 44 omkomne

To personer ble også funnet døde etter en brann ved Los Angeles sør i delstaten i helgen. Dermed har 44 personer omkommet i branner i California.

Californias dødeligste skogbrann inntil nå var Griffith Park-brannen i 1933 der 29 personer mistet livet.