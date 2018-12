Mueller: - Flynn bør slippe fengsel

Den historiske NFF-avtalen fikk oppmerksomhet verden over. NISO-topp gir Hegerberg mye av æren

Spesialetterforsker Mueller anbefaler at Flynn ikke idømmes soning og sier samarbeidet mellom Flynn og de som gransker påstandene om russisk innblanding i den amerikanske valgkampen, har vært omfattende. Mueller leder granskingen av russisk innblanding og mulig samarbeid med Donald Trumps valgkampapparat før Trump ble valgt til USAs president for drøyt to år siden.

– Gitt tiltaltes omfattende bistand og andre hensyn, er det passende med en straff i den lavere enden av spekteret, inkludert en straff som ikke inkluderer tid i fengsel, står det i dokumenter Mueller har levert inn til domstolen.

Få detaljer

Av hensyn til etterforskning som fortsatt pågår, inneholder ikke notatet med Muellers anbefaling noen detaljer om hva Flynn har bidratt med, men det sier noe om hvor mye informasjon som er hentet inn fra folk i kretsen rundt Trump. Samtidig fortsetter presidenten å rase mot både granskingen og alle som bidrar til den.

Denne uken har Trump langet ut mot sin tidligere juridiske rådgiver Michael Cohen og sagt at han dikter opp historier for å slippe fengsel. Etter å ha vært sympatisk innstilt til Flynn etter at etterforskningen mot ham begynte, er det usikkert om presidenten nå vil vende sin vrede mot den tidligere sikkerhetsrådgiveren.

Flynn erkjente seg i fjor skyldig i å ha løyet til FBI om sin kontakt med Russland i ukene før Donald Trump ble innsatt som president. I tråd med føderal praksis, kunne Flynns straff bli på opptil seks måneders fengsel.

Dømmes om to uker

– Det bør stilles høye krav til ledende skikkelser i regjeringen. Tiltaltes omfattende erfaring i forvaltningen burde gjort ham ekstra oppmerksom på hvor skadelig det er å gi uriktig informasjon til regjeringen, og han burde kjenne til reglene for arbeid utført på vegne av utenlandske myndigheter, står det i de nyeste rettsdokumentene. Likevel anbefales det altså å behandle Flynn på mildeste måte.

Dom i saken faller 18. desember.

Flynn var nasjonal sikkerhetsrådgiver i bare 24 dager. Han måtte trekke seg da det ble avslørt at han hadde villedet visepresident Mike Pence om sine samtaler med Russlands daværende ambassadør i Washington, Sergej Kisljak.