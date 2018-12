Satellittbilder viser aktivitet ved ukjent rakettbase i Nord-Korea

Her får Kari Trondheim kommunes frivillighetspris

Kvinner utsatt for vold i Trondheim

Ola fikk tips om at tyver kunne slå til – natt til onsdag ble butikken raidet

Tobb står dypt inne i et byggeprosjekt av svært useriøs karakter

To biler trafikkulykke på E6 i Verdal

Den imponerende sesongstarten har gitt Røthe et vanskelig valg

Hun er alt idretten ønsker seg: – Jeg tenkte at det er nå eller kanskje aldri

Her er den nitriste Norge-børsen etter EM-nedturen

Kvinne pågrepet for å stjele post på Byåsen

- Vi mener det må være en grense for hvor mye en lege bør jobbe

George W. Bush mintes sin far som en optimist

Grensevakt i USA tiltalt for drap

Kvinne pågrepet for å stjele post på Byåsen

- Vi mener det må være en grense for hvor mye en lege bør jobbe

Saken oppdateres.

Utbyggingen er synlig på satellittbilder innhentet av CNN.

Det kommer etter at lederne under sitt møte i Singapore i juni signerte en avtale om å «arbeide mot» total atomnedrustning på den koreanske halvøya, uten spesifikke detaljer om hvordan dette skulle gjennomføres.

Ifølge CNN har Nord-Korea oppgradert én base og bygget én ny, som tidligere ikke har vært kjent. Eksperter sier til CNN at basens plassering gjør den godt egnet til å huse landets nyeste langdistanseraketter, inkludert raketter med atomstridshode.

President Trump sa søndag at han håper å få til et nytt møte med Kim tidlig i 2019. Hans sikkerhetspolitiske rådgiver John Bolton sa tirsdag at presidenten ikke mener den nordkoreanske lederen har fulgt opp løftene sine.

USA har insistert på total atomnedrustning før de tøffe sanksjonene mot landet oppheves.