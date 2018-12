Fredsprisvinnerne møtte pressen

Her kommer seks nye gatetoalett i Trondheim - til en verdi av 1-2 mill. per stykk

Over 1.700 pågrepet under protester i Frankrike

Saken oppdateres.

- Jeg vil gjerne takke Nobelkomiteen for denne æren. Dette er en anerkjennelse av det arbeidet vi har gjort gjennom flere tiår. Det er også en anerkjennelse av lidelsene til de mange ofrene både i Kongo og i hele verden, sa Mukwege i sin åpningstale.

Mukwege er lege og direktør ved Panzi sykehus i Bukavu i Kongo. Han har spesialisert seg på behandling av kvinner som er blitt voldtatt av militssoldater. Kongoleseren er en av verdens ledende eksperter på hvordan man skal helbrede indre fysisk skade forårsaket av gruppevoldtekt.

- Viktig dag

LES OGSÅ: Her møter fredsprisvinneren søsteren igjen i Norge

- Dette er en viktig dag for oss og for alle yazidier for har lidd av vold. Vi lever i vanskelige tider og over 3.000 kvinner blir fremdeles holdt fanget av IS. Vi gir en stemme til disse kvinnene med fredsprisen. Jeg ønsker å takke dere for denne prisen, sa Murad.

Hun tilhører yazidiminoriteten i det nordlige Irak, der hun levde med sin familie i den avsidesliggende landsbyen Kocho. I august 2014 gikk ekstremistgruppa IS til et brutalt og systematisk angrep på flere landsbyer i Sinjar-distriktet. Formålet var å utrydde yazidibefolkningen.

Se video: Her får Fiffi vite at broren har fått fredsprisen

Seremoni mandag

Til stede på pressekonferansen var også direktør Olav Njølstad ved Det Norske Nobelinstitutt og leder Berit Reiss-Andersen av Nobelkomiteen.

De to fredsprisvinnerne vil bli overrakt selve prisen under den offisielle Nobel-seremonien i Oslo rådhus mandag klokken 13. Senere på kvelden vil de to vinnerne tradisjonen tro vinke til fakkeltoget utenfor Grand Hotel i Oslo sentrum.

(©NTB)

Les portrettintervjuet «Bakengas historie»: Krigen. Flukten. En onkel nominert til fredsprisen. Og en bestekamerat som døde etter en fotballkamp. Dette er også Bakenga.