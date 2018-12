- Avverget terroranslag i Sverige

Madeleine synes rød julepynt blir som et kostyme til huset

Saken oppdateres.

Fire av mennene ble pågrepet i Stockholm og den femte i Strömsund, 15 mil fra grensen til Norge.

Det svenske sikkerhetspolitiet, Säpo, bygger i disse dager en større sak mot et terrornettverk som mistenkes for å skulle forberede terroranslag samt finansiere terrorisme i Sverige, skriver Svenska Dagbladet.

Fengslet for forberedelse til terror

Fem personer ble fengslet i vår, mistenkt for forberedelse till terroranslag. En av disse ble pågrepet i Strömsund, den svenske nabokommunen til Lierne.

Dette fremkommer i avisen lørdag. Personene skal ha opprinnelse i Uzbekistan og Kirgizistan. Det svenske sikkerhetspolitiet vil ikke si om de knytter disse til uzbekeren som sto bak attentatet på Drottinggatan i Stockholm 7. april 2017, hvor terroristen, Rakhmat Akilov, kjørte inn i et kjøpesenter, drepte fem mennesker og skadet femten.

Svenska Dagbladet skriver at det gjenstår å se om utredningen mot han - ledet politiet til pågripelsene.

Peker ut Russland som trussel

I et større intervju med sikkerhetspolitiets sjef, Klas Friberg, kommer det frem at Säpo knytter disse pågripelsene til påstander om omfattande spionasje- og etteretningstrusler mot Sverige.

- Minst en annen stat har til hensikt, og har kapasitet til, å påvirke Sverige - det er Russland. De bruker cyberspace til å innhente kunnskaper om følsomme systemer som har med rikets sikkerhet å gjøre. Opplysningene kan brukes til å vanskeliggjøre bruken av eller ødelegge viktige systemer. Det kan handle om elektrisitetsnettverket, finanssystemer eller vannforsyninger, sier Friberg til avisen.

Säpo bekrefter at de er bevisst at andre makter innhenter informasjon om landets viktige infrastrukturer.

- Det ser vi i Sverige og det samme ser mine kolleger i Vesteuropa. Og vi forsøker å finne mottiltak mot dette hele tiden, sier Säpo-sjefen til den svenske avisen.

Han viser til saken der russiske etteretningsagenter gjennomførte et nervegiftsangrep på personer i England tidligere i år. Klas Friberg bekrefter også at Sverige bidro inn i etterforskningen av denne saken.



Svenska Dagbladet skriver at Kreml nekter på anklagene.