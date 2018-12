Elvestuen fornøyd med klimaavtale som skal begrense den globale oppvarmingen

Saken oppdateres.

Forhandlingene pågikk mer enn ett døgn på overtid før enigheten var et faktum sent lørdag kveld. Reglene som det nå er enighet om, handler om hvordan Parisavtalen fra 2015 skal følges opp, skriver NTB.

– Det har vært en lang vei. Vi har gjort vårt beste for ikke å etterlate noen, sa klimamøtets forhandlingsleder Michal Kurtyka før han slo klubben i bordet.

Norges miljøminister er fornøyd

- Jeg er godt fornøyd. Avtalen er avgjørende for at vi skal unngå at oppvarmingen av jorda kommer over 1,5 grader. Norge har spilt en aktiv rolle for å få dette til, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen i en pressemelding.

Ola Elvestuen har sammen med Singapores miljøvernminister Masagos Zulkifli ledet sluttforhandlingene under FNs klimakonferanse i Katowice.

- Det har vært vanskelige diskusjoner. 1,5-graders rapporten fra FNs klimapanel viser hvor alvorlig situasjonen er og at det haster. At verden nå er nødt til raskt å redusere utslippene, har vært med på å få til enighet om den nye avtalen til slutt, sier Elvestuen.

Mer enn 190 land har meldt inn mål om å kutte utslipp for at vi tilsammen kan nå Parisavtalens mål. Med avtalen i Katowice har Parisavtalen fått et regelverk som forteller hvordan disse målene skal forstås, måles, rapporteres og etterleves, skriver Klima- og miljødepartementet i en pressemelding, lørdag kveld.

Bedre enn håpet

- Resultatet er bedre enn vi våget å håpe på, sier Sveriges klimaminister Isabella Lövin til svensk TV4.

Målet med FN-samtalene har vært å skape solide retningslinjer for hvordan landene skal rapportere sine utslipp av drivhusgasser og tiltakene som settes i verk for å dempe dem.

Forskere har konstatert at utslippene av CO2 og andre drivhusgasser må reduseres kraftig innen 2030 for å hindre potensielt katastrofal global oppvarming, skriver NTB.

Ambisiøse planer ble utsatt

Beslutninger om mer ambisiøse planer om utslippskutt og reguleringer av markedet for utslippskvoter, ble imidlertid utsatt på møtet i Polen.

- Avtalen er et viktig skritt mot å målet i Parisavtalen om å redusere klimagassutslipp. Men det er ikke nok. Verden styrer mot en oppvarming på over tre grader. Derfor må verdens land komme med nye og sterkere målsetninger i 2020. Over 40 land har allerede lovet å øke sine ambisjoner når nye mål skal sendes inn i 2020. Det inkluderer også Norge som skal legge fram nye mål for 2030 til neste år, sier Elvestuen i departementets pressemelding.

Flere viktige stridsspørsmål ble ryddet av veien de siste timene under forhandlingene i Polen. Noen store utviklingsland har presset på for et strengere sett med regler for industrilandene enn for utviklingslandene. Nå er det enighet om ett sett regler, men at kravene til de ulike landene kan variere ut fra forutsetningene, står det i pressemeldingen.

Støtte til klimatiltak i utviklingsland

En viktig del av enigheten ligger i forutsigbare rammer for støtte til utviklingslandenes arbeid med utslippsreduksjoner og til klimatilpasning, slik at disse lettere kan håndtere konsekvensene av klimaendringer. På den måten skal fattige land ha forutsetninger for å kunne ta del i Parisavtalen. Det vil hjelpe dem å bygge framtiden på fornybare energi, sikre sine innbyggere for havnivåstigning, orkaner og flommer som rammer de fattigste aller hardest.

- Vi har i mange år gitt betydelige summer til klimafinansiering i utviklingsland. Viktigst er den norske støtten til bevaring av regnskog og tropisk skog. Vi har bekreftet at vi vil fortsette støtten til skogbevaring i utviklingsland fram til 2030. Vi har også gjentatt vårt løfte om å doble bidraget til det grønne klimafondet. Areal og skog står for en tredel av verdens klimaløsning. Norge vil holde fast ved, og øke, norsk klimafinansiering, sier Elvestuen.