Eksplosjon ved svensk skole – politiet mistenker terror

Endelig gjør politikerne noe for å kontrollere hybelutviklingen

Vennegjengen ble tatt av snøskred: - Jeg tenkte at nå dør vi

- Et brutalt og meningsløst angrep

MDG innser cruise-tabbe: - Vi var for høye og mørke

Fikk 100 000 i bot for å fyllekjøre med bobil i Røros sentrum

Første veien med 100-sone i Midt-Norge åpnet for ferdsel

Dropper Tour de Ski: To svenske stjerner gjør som Johaug

Sverige hever renta for første gang på sju år

Solberg: For tidlig å fastslå at dobbeltdrapet var en terrorhandling

Dropper Tour de Ski: To svenske stjerner gjør som Johaug

Saken oppdateres.

Mannen ble pågrepet ved åstedet. Grunnen til at han er terrormistenkt, er at politiet mener han har forårsaket en eksplosjon i et miljø der mange mennesker kunne kommet til skade.

Smellet fra eksplosjonen ble beskrevet som kraftig, og det var stor røykutvikling. Skolen ble evakuert i etterkant av hendelsen.

Politiet og deres bombegruppe er på plass og undersøker skolebygningen. Samtidig er boligen til den mistenkte mannen sperret av og skal undersøkes. Politiet gjør også undersøkelser flere andre steder.

– Vi kommer ikke til å gå ut med hvilke steder det er snakk om, sier pressetalskvinne Kim Hild hos politiet.

Politiet sier de ser ekstremt alvorlig på hendelsen, og at de er sikre på at eksplosjonen var resultat av en villet handling.

– Dels er dette informasjon som har kommet til oss, og som vi ikke kan gå i detaljer på, sier Hild.