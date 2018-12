Seks tiltalt for terrorforberedelser i Sverige

Saken oppdateres.

Seks personer er tiltalt for terrorplanlegging i Sverige, opplyser svensk påtalemyndighet torsdag.

Tre av personene er tiltalt ved tingretten i Solna, mistenkt for terrorplanlegging. De er mistenkt for å ha skaffet seg og oppbevart store mengder kjemikalier og annet utstyr i et forsøk på å drepe og såre andre mennesker, skriver Aftonbladet.

- Alvorlig skade

De tre, samt tre andre personer, er dessuten tiltalt for «finansiering av spesielt alvorlig lovbrudd», heter det i en pressemelding fra Åklagarmyndigheten. Spesifikt skal de seks ha sendt penger til IS, ifølge tiltalen.

– Hvis terrorplanen hadde blitt satt ut i livet, kunne den ha påført Sverige alvorlig skade, skriver påtalemyndigheten.

Ifølge Sveriges radio er en 46-årig mann med koblinger til Strömsund kommune i Jämtland en av mennene som er tiltalt.

Beslagla tønner

Östersundposten skriver at politiet beslagla mellom ti og 15 tønner da 46-åringen ble pågrepet 30. april i Strömsund. Avisen skriver også at han er tiltalt for å ha sendt penger til IS.

Fem av de seks tiltalte er varetektsfengslet. Samtlige nekter for å ha gjort noe galt.

Rettssaken skal etter planen starte 7. januar.