Flyselskap fikk datatrøbbel: Solgte luksusbilletter til spottpris

Dataproblemer gjorde at Cathay Pacific Airways solgte det ypperste de har av luksusbilletter til spottpris. Billetter mellom Vietnam og Nord-Amerika gikk for en brøkdel av vanlig pris, skriver nyhetstjenesten Bloomberg, ifølge Aftenposten.no.

Foreløpig er det ukjent hvor mange som rakk å sikre seg billigbilletter mens dataproblemene varte. Det var også en stund usikkert om disse fikk beholde billettene sine. Onsdag morgen skrev South China Morning Post at minst en kunde hadde fått kansellert sin billett.

Men etter mye oppmerksomhet meldte det Hongkong-baserte flyselskapet på Twitter at alle de heldige kundene skal få reise som bestilt. De kan se frem til virkelig luksus, som neppe mange betaler av egen lomme. Billettene koster vanligvis 16 000 dollar, eller 138 000 kroner, mens 675 dollar er litt under 6000 kroner.

South China Morning Post forteller også om den 18 år gamle studenten Wang Guaran (18) som fikk kjøpt billetter til fem reiser senere i år, til den gale prisen. Onsdag formiddag var det fortsatt uklart hvor mange som fikk kjøpt de billige billettene.

Cathay er blant selskapene som svarer på utfordringen fra lavprisselskap med å selge luksusopplevelser til forretningsreisende og andre som ikke bekymrer seg for høye prislapper. Men i fjor offentliggjorde selskapet at de gikk et helt år med underskudd, for første gang.