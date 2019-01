Peter risikerer livet i jakten på norske overgripere

Forfatteren forteller historien om et liv som virker usannsynlig i all sin galskap, rus, heftige ekteskap, reiser og flukt 6

Da kunstentusiasten Peter Dupont fra Belgia skulle skrive bok om avskoging på Filippinene i 2013, snublet han over en gruppe som solgte direktesendte overgrep av sine egne barn for rundt to hundre kroner. Sjokket endret livet hans, og Dupont bestemte seg for å sette resten av det på spill for å kjempe mot det eksperter kaller «moderne slaveri» på den andre siden av jordkloden.

Misbruk og makt

I slutten av november var Peter Dupont en av få sivile som ble invitert til Interpols årlige konferanse for politi som jobber med overgrep mot barn i Singapore. Noen dager senere, møter belgieren Adresseavisen før soloppgang i et slumområde i Manila.

- Teknologi har utvidet seksuelt misbruk på en ufattelig måte. Misbruk er et spørsmål om makt. Og overgriperne nyter makten. En gang fortalte en overgriper meg:

«Jeg blir så opphisset når jeg har betalt en mamma tjue dollar for å misbruke sin egen datter, og så takker hun meg for pengene. Det føles så godt.»

Pågripelser flere steder

Peter Dupont ser seg konstant over skulderen, og belgieren sier han er redd for kriminelle, familiene til de som har blitt arrestert – og politiet.

Direkteoverførte overgrep * Direkteoverførte overgrep er videosendinger av barn som blir misbrukt mens det hele sende i sanntid over internett * Overgrepene skjer som oftest mot fattige barn, på vegne av menn i Vesten som sitter hjemme i egne land * Filippinene er det landet i verden hvor direkteoverførte overgrep som oftest sendes fra

Hvorfor gjør du dette?

- Jeg kan redde barn og få forbrytere arrestert. Fra et journalistperspektiv er fenomenet hvor mennesker kan misbruke barn som er 10 000 kilometer unna svært interessant. Fra et moralsk perspektiv er arbeidet tilfredsstillende. Det er det riktige å gjøre. Jeg gjør ikke dette for medaljer.

Hvor mange pågripelser har det blitt av arbeidet ditt, og i hvor mange land?

- Jeg aner ikke og får sjelden informasjon tilbake fra politiet. Det har vært tre-fire arresterte i Nederland, minst en i Belgia, kanskje en i Australia, rundt ti på Filippinene, en eller flere i Storbritannia, USA, Danmark, Tyskland og så i Norge.

Hvorfor er live-streaming vanlig på Filippinene?

- Fattigdom er utbredt, de snakker greit engelsk og det er god tilgang til nett, sier ekspertene. Hadde flere hatt utdanning og jobber som betalte greit, så hadde ikke dette skjedd, tror jeg. Nå er det slik at mange familier har falt sammen og det er få omsorgspersoner. Alle forsøker å overleve og alle benytter seg av dem som er under seg i samfunnet.

Hva er det verste du har sett?

Dupont tar en pause. Blikket vandrer ut i rommet.

- Det verste er å se familier som misbruker sine egne barn og kaller overgriperne «venner av huset». Jeg har sett det så mange ganger, og det er fortsatt uforståelig for meg.

Er du en helt?

- Jeg er bare innom her, jeg er i landet i korte perioder, så kan jeg reise tilbake til det privilegerte samfunnet hvor jeg er født og hvor jeg har mitt liv. Heltene, det er de som blir, som er her. Som kvinnen som i 25 år har jobbet for å redde underpriviligerte, overgrepsutsatte barn fra slummen. Det er ikke meg.

Er du journalist?

-Jeg kan ikke arrestere noen, og jobber ikke med håndhevelse av loven så jeg ser på meg som journalist selv om jeg arbeider mest i bakgrunnen for å hjelpe andre som er interessert i overgrepsproblematikk. Slik sett er jeg fri, uten begrensningene «vanlige» journalister har. Jeg kan dra hvor jeg vil. Det betyr også at jeg ikke har den samme beskyttelsen. Det kan være skremmende.

Sort hull

Det bor 100 millioner mennesker på Filippinene, og halvparten har tilgang til internett. Statistikk innhentet av Unicef forteller imidlertid om at kun noen få hundre arresterte i saker om direkteoverførte overgrep i året.

Hva gjør politiet, er det nok?

- De lokale gjør det de kan, men de har ikke ressurser. De har ikke teknologi, eller penger til å følge spor rundt om i landet – og utenfor grensene.

Hva synes politiet om det du gjør?

- Jeg hører egentlig veldig lite. Av og til får jeg et «takk for det du gjør». Av og til føles det som jeg hiver masse informasjon inn i et sort hull.

Er ofrene takknemlige for det du har gjort?

- Noen er det. For andre er jeg deres største mareritt. De mener jeg ødela familien deres, og det mener de selv om det var familien som utsatte dem for overgrep og voldtekt, fordi de ikke selv så på det som misbruk. De ble ikke tvunget, men opplært til at det som skjedde, var greit. Slik er det litt i saken din, hvor «Rosa» ikke føler at hun har blitt reddet, men arrestert. Hvis du gjør dette for å få takk, så er du i feil bransje, sier Peter Dupont.