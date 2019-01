Trump det mest omtalte fenomenet i norske medier for andre året på rad

Bolton: USAs tilbaketrekning i Syria avhenger av at IS bekjempes

Donald Trump ble omtalt hele 53.120 ganger i norske medier i året som gikk. Det er over 21.000 flere ganger enn vinter-OL i Pyeongchang, og over tre ganger så ofte som fotball-VM, viser ferske tall fra Retriever, som eies av NTB og det svenske nyhetsbyrået TT.

Likevel er det dekningen av fjorårets sportsbegivenheter nordmenn flest var mest fornøyd med, viser undersøkelsen AgendaTracker.

– 76 prosent opplever vinter-OL som godt eller svært godt dekket. Det er også den saken som gjorde flest glade i 2018, sier rådgiver i PR-operatørene Marie Langebeck.

Sistnevnte er kanskje ikke spesielt overraskende. Vinter-OL ble en medaljefest sett med norske øyne, og med 39 medaljer ble Norge det mestvinnende landet i vinter-OL noensinne.

Trump gjorde på sin side over 80 prosent av oss triste eller opprørte, mens kun 5 prosent ble litt eller veldig glade av saker om verdens mektigste mann.

Rekordvarme bekymret

Rekordvarmen og skogbrannfaren i fjor sommer var den sjuende mest omtalte saken i 2018, men ble likevel den saken som gjorde nest størst inntrykk på norske lesere.

I all hovedsak var bekymring og opprørthet de følelsene nordmenn flest kjente på da de leste disse sakene.

– Både Norge og store deler av Europa opplevde en ekstremt varm og tørr sommer. Temperaturer på over 40 grader i Sør-Europa førte til flere dødsfall, tørke, skogbranner og ødelagte avlinger for bøndene. Selv om sommervarmen kanskje var kjærkommen for mange her i Norge, viser tallene at de unormale temperaturene først og fremst bekymrer oss, sier analysesjef i Retriever, Guro Lindebjerg.

Syria opprører mest

Selv om den etter snart åtte år nærmer seg slutten, var den blodige borgerkrigen i Syria den saken som gjorde norske lesere mest opprørt.

Hele 97 prosent av de spurte sier de ble triste av å lese om konflikten, som ifølge anslag fra ulike observatørgrupper har kostet mellom 360.000 og 560.000 mennesker livet.

– Borgerkrigen som utviklet seg i 2011, er en pågående tragedie, og det er mye som tyder på at den komplekse konflikten fortsetter å engasjere. I tillegg har krigen i Syria utviklet seg til å bli et politisk maktspill mellom de internasjonale stormaktene, noe som gir konflikten en ny dimensjon, sier Lindebjerg.

Metoo og KrF

Også konflikter i norsk politikk har fått mye spalteplass i 2018. Metoo-kampanjen, som blant annet fikk konsekvenser for norske politikere som Trond Giske, Kristian Tonning-Riise og Trine Skei Grande, ble omtalt 25.751 ganger.

Veivalget og bråket i KrF fikk nesten like mye omtale, men det engasjerte ikke like mye som metoo-sakene, ifølge undersøkelsen.

–84 prosent ble triste eller opprørte av #Metoo-avsløringene som traff norsk politikk for litt over et år siden. Selv om også KrF har vært ute i hardt vær med blant annet homobråk og et politisk veivalg, er det langt flere som er likegyldige til konflikten i det splittede sentrumspartiet. Hele 38 prosent svarer at de reagerer nøytralt på KrF-sakene, sier Langebeck.

AgendaTracker kartlegger hvilke mediesaker nordmenn har fått med seg og hvordan de reagerer på dem. Undersøkelsen er et samarbeid mellom kommunikasjonsbyrået PR-operatørene, medieanalysebyrået Retriever og meningsmålingsinstituttet YouGov.