Aktor sammenligner terrorplaner i Sverige med bomben i Oslo i 2011

Mennene ble pågrepet i Stockholm og i Strömsund i Jämtland, bare noen mil fra den norske grensen. Tre av dem er siktet for å ha forberedt en terroraksjon, mens de tre siste skal ha bidratt til å finansiere terror.

Onsdag startet rettssaken mot de seks opp igjen i Stockholm, melder Sveriges Radio.

Aktor Per Lindqvist presenterer det han mener er bevis for at tre av mennene forberedte en terroraksjon i Sverige. Ifølge tiltalen skal de tre mennene, som er i 30- og 40-årene ha anskaffet store mengder kjemikalier og utstyr som kan ha blitt brukt under et angrep.

Forberedelsen skal ha pågått mellom februar 2017 og april i fjor, da de tre ble pågrepet.

Store mengder sprengstoff

Lindkvist sa i retten at kjemikaliene som ble beslaglagt under aksjonen mot de tre kunne forårsaket store skader om de ble brukt til å lage sprengstoff. Aktor sammenlignet videre sprengkraften med bomben Anders Behring Brevik utløste i Oslo i 2011.

Ifølge Östersundsposten ble det beslaglagt mellom 10 og 15 tønner med kjemikalier da en 46 år gammel mann, som opprinnelig er fra Uzbekistan, ble pågrepet i Strömsund 30. april i fjor. Dette skal ifølge svensk overvåkingspoliti, Säpo, være nok til å fremstille 30 kilo sprengstoff av typen TATP. Dette er en større mengde enn det som ble brukt under angrepene i Brüssel i 2016.

Terrorbombene som drepte 56 personer i London i 2005 ble laget ved hjelp av peroksid og ifølge Säpos rapport kunne kjemikaliene her brukes til å fremstille opptil 70 kilo sprengstoff av denne typen.

Under utspørring i retten forklarte 46-åringen som var i besittelse av kjemikaliene at de fulgte med da han kjøpte opp et parti maling fra et konkursbo. Mannen har siden også forsøkt å selge noe av kjemikaliene til kommunen, noe som er bekreftet av lokale tjenestemenn.

Mener «bryllup» er kodeord for terrorangrep

Blant bevisene mot de seks finnes imidlertid en mengde IS-propaganda og en rekke chat-logger der mennene kommuuniserer med andre personer som tilsynelatende tilhører terrorgruppen IS.

I en chat fra mars i fjor forsøker også den hovedmistenkte 46-åringen å få kjøpt tre falske pass, noe aktor mener dokumenterer fluktplaner etter et eventuelt terrorangrep.

I chatene brukes utrykk som «dekorere bilen» og «gå i bryllup», noe aktor hevder er koder for voldshandlinger.

Kan ha lagret bilder av målene

En av de tiltalte diskuterer blant annet med en person i IS-kontrollert område muligheten for å finne noen som kan hjelpe til med å «dekorere bilen før bryllupet». Personen han prater med på nettet forklarer da at han er «angriper» og sier «allt jeg gjør er å gå i bryllup, det er jobben min».

En annen av de tiltalte har også lastet opp bilder av ulike steder påtalemakten mener kan være potensielle terrormål. Det dreier seg blant annet om flere bilder fra tunnelbanen i Stockholm og et kjøpesenter i Solna. I sin forklaring har mannen forklart at bildene nærmest er turistbilder.

Alle de tre som er tiltalt for terrorplanlegging nekter for terrorplanlegging eller for å ha sympatisert med IS: