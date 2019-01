Theresa Mays brexit-avtale nedstemt i Parlamentet

Saken oppdateres.

Da avstemningen var gjennomført, ble det klart at 432 hadde stemt mot, mens bare 202 hadde stemt for.

Nederlaget er det største for en britisk regjering i noen sak siden 1920-tallet.

De folkevalgte i Underhuset har vært beinharde i sin motstand mot utmeldingsavtalen statsminister Theresa May har forhandlet fram med EU.

Det skulle opprinnelig stemmes over brexitavtalen 11. desember. Statsminister Theresa May innså at det ville bli et nederlag og utsatte voteringen til 15. januar, men altså forgjeves.

Hva som skjer videre etter at skilsmisseavtalen som May har forhandlet fram er stemt ned, er helt uvisst.

Ingen vet, men det er skissert en rekke muligheter. Det kan bli startet nye brexitforhandlinger, som Labour-leder Jeremy Corbyn antydet i sitt siste innlegg i Parlamentet tirsdag. Det kan også bli nyvalg, en ny folkeavstemning og en rekke flere alternativer.