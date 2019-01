Winnie (23) opplevde vold i nære relasjoner - nå vil hun være et forbilde for andre

Trump vil beskytte unge innvandrere - mot at han får bygge grensegjerde

Den amerikanske presidenten kom med uttalelsen i en tale lørdag kveld.

– Vi må samle begge sider i Washington nå. Kongressen må få en måte å stanse nedstengningen på, sa Trump. Under talen sa presidenten dessuten at han ikke vil bygge en mur, men et stålgjerde ved deler av grensen mot Mexico.

Opp mot 800.000 ungdommer har hittil vært beskyttet av det føderale programmet Deferred Action for Childhood Arrivals, kjent som DACA, som ble innført av tidligere president Barack Obama. Trump vil skrote ordningen, men tilbyr nå beskyttelse for denne gruppen i tre år.

Demokratene avviser

Lederen for Representantenes hus, Nancy Pelosi, er blant demokratene som har kalt forslaget «uakseptabelt». Flere demokrater kritiserte forslaget før Trumps tale, da deler av den ble lekket, især fordi det ikke tilbys en permanent løsning for de unge innvandrerne.

– Forslaget er en ansamling av tidligere avslåtte forslag, som selv hver for seg er uakseptable, sa Pelosi.

Fredag kom demokratene med sitt eget forslag i den betente grensedebatten i USA, der de lovet flere hundre millioner dollar til økt grensesikkerhet og flere dommere som kan behandle asylsøknader.

Shutdown-ansvaret

Presidenten har tidligere flørtet med tanken om å omgå Kongressen ved å erklære unntakstilstand og finansiere grensemuren slik. Fungerende stabssjef Mick Mulvaney i Det hvite hus sier lørdag at den løsningen fortsatt er aktuell, men at situasjonen best kan løses gjennom lovgivningen.

Ingen av partene har ønsket å fremstå som ansvarlige for nedstengningen som har kostet hundretusener av amerikanere sitt levebrød. Med lørdagens kompromiss ønsker Trump å legge press på demokratene.

I talen hevdet Trump at forslaget hadde bred støtte blant demokrater, men ledende demokrater har svart at presidenten aldri rådførte seg med dem. Den brede demokratiske responsen har snarere vært avvisende.

Kritiske konservative

Responsen blant enkelte konservative i USA er også lunken. Den innvandringskritiske organisasjonen NumbersUSA, som ønsker å redusere både lovlig og ulovlig innvandring, mener Trumps kompromissforslag viser at han har «glemt de amerikanske arbeiderne som hjalp han vinne valget».

Den konservative rabulisten Ann Coulter mener Trump strekker seg for langt for å nå en enighet med demokratene.

– Trump foreslår amnesti. Vi stemte for Trump og fikk Jeb, tvitret hun.

Presidenten hadde på forhånd varslet en stor kunngjøring om «den humanitære krisen» ved USAs sørlige grense og nedstengningen.