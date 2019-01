Svensk politi tror to barn ble drept av sin egen far

Saken oppdateres.

Svensk politi opplyser at de fikk en telefon klokken 21.24 onsdag kveld om at en mann i Sala kommune i Västmanland truet med å skyte seg selv og sine to barn. Da politiet kom til stedet fant de en mann i 50-årene og to barn døde.

Politiet besluttet umiddelbart å innlede drapsetterforskning. Etter å ha gjennomført tekniske og taktiske undersøkelser gjennom natten opplyste politiet torsdag formiddag at de har dannet seg et klart bilde av hendelsesforløpet.

– Alt peker mot at mannen som ble funnet død, også er den personen som er mistenkt for drapet på de to barna. Etter at mannen gjennomførte drapene, tok han sitt eget liv, og i samtlige tilfeller er det benyttet et skytevåpen, skriver politiet.

– Vi har ingen mistanke om flere gjerningspersoner, understreker de videre.

Ifølge Aftonbladet publiserte den mistenkte gjerningsmannen en video på Facebook der han fortalte hvordan han skulle skyte sine to barn til døde. Politiet bekrefter at de etterforsker opplysninger om at mannen i forkant av gjerningen «sendte live i et sosialt medie».

Åstedet var torsdag formiddag fortsatt sperret av. Pårørende ble varslet før politiet gikk ut med opplysninger om hendelsen, og Västmanland kommune har kalt inn krisegruppen for å gi støtte til barna som gikk på skole med de drepte.