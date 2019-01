Tre menn tiltalt for tvangsgifte, frihetsberøvelse og grov vold over flere år

May må til EU for å kreve bedre brexit-avtale

May må til EU for å kreve bedre brexit-avtale

May må til EU for å kreve bedre brexit-avtale

Saken oppdateres.

Etter å ha avvist Mays opprinnelige brexitavtale 15. januar stemte det britiske Underhuset tirsdag om i alt sju forskjellige forslag om hvilken vei landet skal ta videre i prosessen med å forlate EU.

Forslaget det var knyttet desidert mest spenning til, var det fra Tory-toppen Graham Brady, som regjeringen og statsminister Theresa May hadde bedt om støtte for. Det gir May mandat til å kreve betydelige endringer i brexitavtalens kontroversielle løsninger for Nord-Irland.

Forslaget ble vedtatt med 317 mot 301 stemmer.

EU utelukker reforhandling av brexitavtalen

Brexitavtalen er ikke åpen for reforhandling, fastholder en talsmann for EUs president Donald Tusk.

Underhuset i London vedtok tirsdag kveld et krav om at utmeldingsavtalens løsninger for Nord-Irland – avtalens såkalte backstop – må endres før avtalen kan godkjennes.

Det kommer ikke på tale, lyder det umiddelbare svaret fra EU.

– Backstopen er del av utmeldingsavtalen, og utmeldingsavtalen er ikke åpen for reforhandling, sier en talsmann for president Tusk.