Putin vil utvikle nye raketter når nedrustningsavtale skrotes

Saken oppdateres.

Under et møte i Moskva lørdag sa Putin at Russlands deltakelse i avtalen suspenderes.

Beslutningen kom ikke som noen overraskelse etter at amerikanske myndigheter fredag varslet at de trekker seg fra avtalen. Den ble inngått mellom USA og Sovjetunionen i 1987.

Inntil videre kommer ikke Russland til å ta initiativ til nye samtaler med USA om muligheter for nedrustning.

– Vi vil vente til våre partnere har modnet nok til å gjennomføre en likeverdig, meningsfylt dialog, sa Putin på møtet.

– Russland må ta skylden

– Det er grunn til å frykte at det blir utplassering av mer våpen, og at det i hvert fall ikke finnes noen formelle barrierer. Nå vil kanskje de økonomiske barrierene være størst, særlig når det gjelder hva russerne har råd til å satse på, sier Solberg til NTB.

Hun mener Russland må ta skylden for at INF-avtalen har kollapset.

– Norge har støttet opp om dette synet i NATO. Vi er enige i USAs konstatering av at Russland for lengst har brutt denne avtalen. De bygger opp kapasiteter som er i brudd med selve avtalen.

LES OGSÅ: New York Times: Trump har snakket om å trekke USA ut av NATO

– Vil ikke bli utplassert

INF-avtalen forbyr landbaserte mellomdistanseraketter både med og uten atomstridshoder. At avtalen nå ser ut til å rakne, har skapt frykt for et nytt atomvåpenkappløp.

Formelt vil det gå seks måneder før USA og Russland ikke lenger er forpliktet av avtalen. Det er mulig å endre kurs i løpet av denne perioden, men i øyeblikket står partene langt fra hverandre.

Putin varsler at Russland nå vil begynne å utvikle nye typer militære raketter. Samtidig lover han at de ikke vil bli utplassert i den europeiske delen av Russland – så sant ikke USA utplasserer nye raketter.

Samtidig hevdet presidenten at Russland ikke vil bli dratt inn i et nytt kostbart våpenkappløp.

– Kunne ikke opprettholdes

USA og NATO mener Russland har brutt INF-avtalen ved å utvikle et rakettsystem kalt 9M729. Disse rakettene kan angivelig utslette europeiske byer på bare minutters varsel.

Russland avviser anklagene og hevder i stedet at USA har brutt avtalen, blant annet ved å utvikle militære droner med egenskaper som ligner på mellomdistanseraketter.

I tillegg mener Russland at USAs rakettforsvarssystemer i østeuropeiske land utgjør et brudd.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg har støttet USAs beslutning om å trekke seg fra INF – til tross for at avtalen har bidratt til å avskaffe en hel kategori atomvåpen.