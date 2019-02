Trump vil erklære unntakstilstand ved grensa mot Mexico

Ny medaljekamp endte med den sure fjerdeplassen for Mowinckel

Symbolsk brexit-nederlag for May i Parlamentet

Saken oppdateres.

Det ble klart da Det hvite hus torsdag kom med en uttalelse som bekreftet opplysninger fra Senatets republikanske leder Mitch McConnell.

Trump vil undertegne den siste budsjettavtalen som er framforhandlet i Kongressen, sa presidentens talsperson Sarah Sanders. Hun opplyste også at Trump vil erklære unntakstilstand for å stanse krisen som ifølge presidenten utspiller seg ved grensa mot Mexico.

Kort etter kunngjøringen vedtok Senatet med 83 mot 16 stemmer budsjettavtalen som demokratene og republikanerne hadde forhandlet fram. Når Representantenes hus også har vedtatt den, går den til presidenten for signering.

Trump har inntil nå vært svært skeptisk til budsjettavtalen fordi den ikke inneholder de 5,7 milliarder dollarene han ønsker til å bygge mur langs grensa.

En unntakstilstand gjør det imidlertid mulig å bruke penger på grensemuren selv om Kongressen nekter å bevilge de nødvendige midlene. Trump kan blant annet hente penger fra det militære, fra nødhjelpsfond og fra kampen mot narkotika.

Demokratene reagerer

Demokraten Nancy Pelosi, som er leder for Representantenes hus, sier hun vil vurdere ulike juridiske framgangsmåter for å svare på Trumps planer.

– Vi skal gjennomgå alle våre muligheter, vi skal være forberedt på å svare på dette på en adekvat måte, sa hun til pressen da hun ble spurt om hvilke juridiske utveier Demokratene har.

– Det er ingen krise det som skjer ved grensa, sa hun og uttrykte sterk misnøye med at presidenten på denne måten omgår Kongressen, som er USAs bevilgende myndighet.

Hun mener også at republikanerne har grunn til bekymring etter at de forhandlet fram et budsjettforlik med demokratene for å unngå en ny nedstengning av deler av statsapparatet.

Utstrakt myndighet

En nasjonal unntakstilstand innebærer at Trump får utstrakt myndighet til å hente penger fra overalt på statsbudsjettet, inkludert fra forsvarsbudsjettet. 136 lover trer i kraft som gir ham slik myndighet.

Trump har selv sagt at det ikke er noe utenom det vanlige at presidenter erklærer unntakstilstand, og at hans forgjengere, både Bill Clinton, George W. Bush og Barack Obama, har erklært mange. Ifølge AP er det imidlertid svært uvanlig at en president erklærer unntakstilstand for å omgå Kongressen.

De gangene forgjengerne erklærte unntakstilstand, var spesifikt for å håndtere kriser utenlands, for eksempel for å hindre utenlandske interesser eller terrorrelaterte organisasjoner tilgang på penger.

Svineinfluensa

Den eneste gangen Obama erklærte unntakstilstand for andre formål, var for å håndtere svineinfluensaepidemien i 2009.

– Det er ekstremt uvanlig at en president erklærer nasjonal unntakstilstand for å finansiere byggeprosjekter, særlig prosjekter som kongressen eksplisitt nekter å finansiere, sier juristen Andrew Boyle ved Brennan Center for Justice.

Muren mot Mexico var Trumps mest konkrete valgløfte, og han kom under sterkt press fra sine mest konservative støttespillere for ikke å gi etter for demokratene, med en 35 dager lang nedstengning av deler av statsapparat som resultat.

Men det var han og republikanerne som tapte mest på nedstengningen, og republikanerne i Kongressen var ikke innstilt på å gjenta den fadesen.