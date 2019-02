Store ødeleggelser på busskur - etter at bil kjørte inn i det

SOHR: SDF har tatt kontroll over den siste IS-enklaven

Over 60 kan ha mistet livet i oversvømte gullgruver i Zimbabwe

Saken oppdateres.

Det skal ha skjedd etter at jihadistene som var der overga seg.

Det skriver Reuters.

Den USA-støttede opprørsalliansen Syrias demokratiske styrker (SDF), som i hovedsak består av den kurdiske YPG-militsen, har kjempet i dagevis for å bekjempe IS i landsbyen Baghouz, øst for den siste IS-kontrollerte lommen i Eufrat-dalen.

SOHR sier at de siste IS-jihadistene, mange av dem fremmedkrigere, har overgitt seg til SDF i løpet av de siste to dagene. Det skal være snakk om lag 200 personer, og det antas at noen kan fortsatt gjemme seg i undergrunnstunneler.

SDF-talsmann Adnan Afrin sier til AFP lørdag at det stadig er sivile igjen i enklaven.

– Det er fortsatt igjen et stort antall sivile. Vi forventet ikke så mange, ellers hadde vi ikke gjenopptatt aksjonen for fire dager siden. Dette er grunnen til at det har blitt forsinkelser, sier Afrin