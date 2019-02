Trumps FN-kandidat trekker seg

Saken oppdateres.

Den tidligere reporteren for Fox News, som i dag er talskvinne for USAs utenriksdepartement, kunngjorde lørdag at hun ikke lenger er aktuell for ambassadørposten.

– De siste to månedene har vært krevende for min familie, og derfor er det i min families beste interesse at jeg trekker meg, sier Nauert i en uttalelse.

Ikke navngitte kilder opplyser samtidig til Bloomberg News at det oppsto problemer med Nauerts bakgrunnssjekk. Det hvite hus skal ha oppdaget at Nauert ansatte en barnepike som ikke hadde arbeidsvisum.

Nauert ble nominert av president Donald Trump, som hyllet henne da han kunngjorde hennes kandidatur: Presidenten sa hun har vært «en støttespiller lenge – virkelig strålende». Kritikere har vært skeptiske til hennes manglene utenrikspolitiske erfaring før hun ble talskvinne for utenriksdepartementet for to år siden.

Nauert vakte reaksjoner da hun trakk fram D-dagen – de alliertes landgang i det nazi-okkuperte Frankrike i 1944 – i en kommentar om det «sterke forholdet» mellom USA og Tyskland.