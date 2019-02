Tidligere Trump-rådgiver beklager instagrambilde

«Fantastisk stjernesmell gir et tidsskille i Trondheim»

Saken oppdateres.

President Donald Trumps mangeårige venn og tidligere rådgiver Roger Stone er den sjette medarbeideren fra Trumps valgkampapparat som blir tiltalt av spesialetterforsker Robert Muellers team i den pågående Russland-etterforskningen.

Mandag la han ut et bilde på Instagram av dommeren i saken mot ham, Amy Berman Jackson, der det i venstre hjørne, rett ved dommerens hode, er godt synlig det som ser ut som et trådkors fra et geværsikte. Flere reagerte på instagraminnlegget og mente det framsto som truende.

Mandag kveld kom beklagelsen der Stone og hans advokater skriver at de ser at bildet og kommentaren tidligere på dagen var upassende og ikke skulle vært lagt ut.

Stone sa senere at bildet er blitt mistolket og at alle påstander om at han mente å true Jackson er «kategorisk usanne».

Stone er tiltalt for å ha løyet til Kongressen, forhindre etterforskningen for å ha påvirket vitner og for å ha motarbeidet rettsvesenet i forbindelse med kontakt med WikiLeaks i 2016. Han har ikke erkjent skyld.

Han er vanligvis en svært frittalende fyr og har stått fram i flere intervjuer og slaktet Mueller og hans etterforskningsteam. Han la ut kommentaren og bildet mandag enda han fredag ble ilagt munnkurv av Jackson i alt som kan knyttes til den pågående Russland-etterforskningen. Verken Stones forsvarere eller vitner og påtaleansvarlige får nå komme med kommentarer som kan påvirke potensielle jurymedlemmer.