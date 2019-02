Representantenes hus vedtok resolusjon mot Trumps krisetilstand

Per gikk seg en tur på Ranheim da han kom over et trist syn i elva

Saken oppdateres.

Det var ventet at Representantenes hus, der Demokratene har flertall, ville gå inn for resolusjonsforslaget. 13 republikanere stilte seg også bak det demokratiske forslaget, som ble vedtatt med god margin: 245 mot 182 stemmer.

Etter tirsdagens avstemning går forslaget videre til Kongressens andre kammer, Senatet, der Republikanerne er i flertall. Hva som blir utfallet der er langt mindre klart.

Politikk og juss

President Donald Trump har varslet at han vil legge ned veto mot resolusjonen dersom den går gjennom begge kamrene og havner på hans bord. Et eventuelt veto kan overstyres av Kongressen, men det vil i så fall kreve to tredels flertall i begge kamrene. I et fullsatt Representantenes hus tilsvarer det 290 stemmer, altså betydelig flere enn resolusjonen fikk tirsdag.

Trump har sagt at han føler seg trygg på at Kongressen ikke kan stanse ham etter et veto.

Uavhengig av den politiske prosessen for å få slutt på krisetilstanden, pågår det en parallell prosess i rettsvesenet. California og 15 andre delstater har saksøkt Trumps regjering for grunnlovsbrudd for å ha erklært en nasjonal krisetilstand uten at det finnes noen krise.

Flytter forsvarsmidler

Trump erklærte nasjonal krisetilstand 15. februar, noe som utløser en rekke utvidede fullmakter. De vil presidenten bruke til å flytte milliarder av dollar for å bygge en omstridt grensemur mot Mexico. Pengene skal i hovedsak hentes fra forsvarets byggebudsjett.

Kongressen har ikke villet bevilge penger til muren over statsbudsjettet. Budsjettkonflikten førte blant annet til en delvis nedstengning av offentlig sektor tidligere i vinter.