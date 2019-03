Republikanere vil begrense fremtidige presidenters makt til å erklære krisetilstand

Dette kartet er dårlig nytt for deg som er redd for flåtten

Saken oppdateres.

Dersom president Donald Trump signerer et lovforslag som begrenser fremtidige presidenters makt til å erklære nødtilstand, vil flere republikanske senatorer støtte Trumps kriseerklæring om den sørlige grensen under en avstemning i Senatet torsdag.

Mike Lee og Thom Tillis var blant fem republikanske senatorer som tirsdag deltok i et privat møte i Kongressen med visepresident Mike Pence. Tillis er en av fem republikanske senatorer som har sagt at han vil stemme med demokratene, men ikke navngitte kilder som er kjent med tirsdagens møte, opplyser at Tillis nå er åpen for å støtte presidenten.

Dermed kan tirsdagens møte ha snudd tidligere forventninger om at Senatet ville avvise Trumps erklæring.

Trump erklærte nasjonal krisetilstand 15. februar, noe som utløser en rekke utvidede fullmakter. De vil presidenten bruke til å flytte milliarder av dollar for å bygge en omstridt grensemur mot Mexico. Pengene skal i hovedsak hentes fra forsvarets byggebudsjett.

Trumps erklæring skapte en stor nasjonal debatt i USA om maktfordelingsprinsippene i USA. Både demokrater og republikanere fryktet at Trumps omgåelse av Kongressen kunne sette en farlig presedens for det amerikanske demokratiet.