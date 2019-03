Beto O'Rourke vil bli USAs neste president

Her startet United-stjernens eventyr. Tilbake står en ribbet klubb

Tidligere britisk soldat tiltalt for drap etter Bloody Sunday

Far dømt til fengsel i tolv år for å ha ristet baby til døde

Saken oppdateres.

Det bekrefter han i en videokunngjøring torsdag ettermiddag.

– Dette er et avgjørende sannhetsøyeblikk for dette landet og for hver eneste en av oss, sier O'Rourke.

– Utfordringene vi står overfor nå, med de sammensatte krisene i vår økonomi, vårt demokrati og vårt klima, har aldri vært større. Disse krisene vil enten spise oss opp, eller gi oss en historisk mulighet til å slippe løs USAs genialitet, fortsetter han.

Den 46 år gamle demokraten har blitt beskrevet som et stjerneskudd i partiet. I fjor bidro han til å skape stor blest rundt mellomvalget i Texas, en republikansk høyborg der O'Rourke ble levnet få sjanser, men der han likevel utfordret Ted Cruz helt til målstreken.

– Vil være positiv

Før det uventet jevne i senatsracet i Texas var O'Rourke et relativt ubeskrevet blad både blant demokratene og i det amerikanske folk.

Han begynte å vekke oppsikt da han gjennom blant annet grasrotkampanjer på nett sikret seg enorm finansiering i forkant av valget. I perioden juli-september i fjor knuste han den kvartalsvise innsamlingsrekorden i en senatsvalgkamp etter å ha mottatt donasjoner verdt til sammen 38,1 millioner dollar.

I kunngjøringsvideoen lover O'Rourke å føre en positiv valgkamp fram mot 2020.

– Jeg vil forsøke å få ut det aller beste av hver og en av oss og prøve å samle et veldig splittet land. Vi så kraften av dette i Texas, der folk ikke lot noen forskjeller, uansett størrelse, stå mellom dem og splitte oss, sier han.

I et nylig intervju med CNN trakk O'Rourke fram klima som den viktigste og mest akutte kampsaken sin. Han nevnte også jobbskaping og endringer i innvandringspolitikken. Under valgkampen i Texas tok han flere progressive standpunkter og argumenterte blant annet for legalisering av marihuana og en reform av strafferettssystemet.

Fram og tilbake

Det har lenge vært knyttet spenning til hvorvidt O'Rourke ville stille som presidentkandidat. I valgkampen i fjor insisterte han flere ganger på at han ikke skulle gjøre det, men han endret mening etter å ha tapt mot Ted Cruz.

I desember traff han tidligere president Barack Obama, som i etterkant omtalte O'Rourke som en «imponerende ung mann som gjorde en fantastisk valgkamp».

– Det jeg likte mest var at det ikke føltes som om valgkampen hans konstant var basert på det meningsmålingene viste. Det føltes som han baserte sine uttalelser og posisjoner på det han trodde på. Det skulle man likt å tro at var normen, men dessverre er det ikke det, sa Obama.

Lang liste

Med O'Rourkes kandidatur vokser demokratenes allerede lange liste over presidentkandidater.

Bernie Sanders, Kamala Harris, Elizabeth Warren, Cory Booker, Amy Klobuchar og Kirsten Gillibrand, kongressrepresentant Tulsi Gabbard fra Hawaii, tidligere boligminister Julian Castro fra Obama-administrasjonen og guvernør Jay Inslee fra delstaten Washington er alle blant dem som vil utfordre Trump.

Demokratenes landsmøte i juli i 2020 går av stabelen i arbeiderklassebastionen Milwaukee i delstaten Wisconsin.