Nord-Korea skånes for den hardeste kritikken

Saken oppdateres.

Pompeo pekte på Kinas undertrykkelse av den muslimske minoriteten i Xinjiang-regionen, der en million uigurer og andre muslimer skal være internert i leirer ideologisk reorientering.

– Kina er i en egen liga hva menneskerettighetsbrudd angår, sier USAs utenriksminister Mike Pompeo om landet som ses på som USAs mektigste motspiller i verdenspolitikken.

Også Iran får kritikk for deres behandling av sivilbefolkningen. USAs utenriksdepartement fremhever demonstrasjonene i Iran i begynnelsen av fjoråret der over 20 personer ble drept.

Nedtonet Nord-Korea-kritikk

Omtalen av menneskerettighetssituasjonen i Nord-Korea er derimot mildere. Pyongyang anklages for vilkårlige drap, tortur og bortføringer, men fjorårets beskrivelse av menneskerettighetssituasjonen i Nord-Korea som «sjokkerende», er tonet ned.

Rapporten skal være en faktabasert oversikt over menneskerettighetssituasjonen fra land til land, men i forordet legger Pompeo ikke skjul på at amerikanske interesser kan veie inn når andre land vurderes. USA og Nord-Korea har vært i hyppige samtaler det siste året, og president Donald Trump og leder Kim Jong-un har møtt hverandre to ganger.

– Denne administrasjonens linje er å ha dialog med andre regjeringer, uavhengig av deres historikk, dersom det fremmer amerikanske interesser, skriver han.

Khashoggi

USA har også nære diplomatiske og økonomiske relasjoner til Saudi-Arabia. Landet nevnes i rapporten i forbindelse med drapet på regimekritikeren Jamal Khashoggi.

I rapporten slås det fast at drapet ble utført av saudiarabiske agenter. Men det trekkes ingen konklusjoner om hvem som beordret operasjonen, selv om amerikanske etterretningsorganisasjoner mener kronprins Mohammed bin Salman må ha stått bak drapet.