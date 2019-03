Dette vet vi om skytingen på New Zealand

40 personer er drept og 20 personer er alvorlig skadd etter skyting i to moskeer under fredagsbønnen i Christchurch på New Zealand.

48 personer blir behandlet for skuddskader, får Radio New Zealand opplyst av helsemyndighetene

Politiet bekrefter at de har funnet et antall bomber i biler i byen. To politibetjenter har til The Guardian bekreftet at de har funnet en bombe i en beige Subaru som krasjet i Stickland Street.