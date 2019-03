Mann i varetekt etter moské-massakrer – dagen derpå for rystede newzealendere

Wara-saken ligger som en mørk sky over Høyres landsmøte

Saken oppdateres.

Sikkerhetsoppbudet for anledningen var stort i forkant av lørdagens fengslingsmøte i Christchurch. Iført hvite fengselsklær, ble den siktede geleidet inn i rettssalen. Der skal han ha vist et håndtegn som assosieres med «hvit makt».

Han varetektsfengsles i tre uker. Foreløpig er han siktet for kun ett tilfelle av drap, men politiet sier flere siktelser er på vei. To andre er fortsatt pågrepet, men deres rolle i angrepet er ukjent.

Dagen derpå

Det er dagen derpå for New Zealand. Det verste angrepet på muslimer i Vesten er et faktum. 49 personer er drept i masseskytinger ved Noor-moskeen og Linwood-moskeen i Christchurch. 41 andre er skadd.

Til tross for politiets beskjeder om å holde seg unna, samlet hundrevis seg ved Noor-moskeen i Christchurch for å legge ned blomster, skriver Radio New Zealand (RNZ).

Et samoansk guttekor fra St. Paul-kirken i Christchurch, sang en gammel samoansk fredshymne som også ble sunget etter tsunamikatastrofen på Amerikanske Samoa i 2009.

Samlet land

I Auckland ble blomstre plassert ved porten til en moske i byen. Rundt tusen mennesker samlet seg i Aotea-torget. Mange hadde med seg plakater med påskrifter som «dette er ikke New Zealand» og «sammen mot terror».

Statsminister Jacinda Ardern, landets partiledere og muslimske representanter besøkte et asylmottak i Christchurch.

– Jeg vil viderebringe kjærligheten og støtten newzealendere føler, sa hun.

Ibrahim Abdul Halim er imam ved Linwood-moskeen, der sju ble drept. Han ledet bønnen da skytingen startet. Budskapet hans er forsonende.

– Vi elsker fortsatt dette landet. Vi skal aldri la ekstremister bryte ned tilliten vår, sier han.

– Ville drepe flere

Myndighetene på New Zealand har ennå ikke bekreftet navnet til den hovedmistenkte utover at han er fra Australia. Men han omtales i de fleste medier som 28 år gamle Brenton Tarrant.

Politisjef Mike Bush sier mannen hadde planer om å drepe flere. Det tok litt over en halvtime fra første telefon om skytingen kom, til mannen ble pågrepet. Bush takker publikum for å ha kommet med opplysninger som bidro til den raske pågripelsen.

– Han ville ikke bli pågrepet. Det var både eksplosiver og våpen i bilen, og politifolkene som pågrep ham satte seg selv i stor fare, sier Bush, og rettet også en takk til «vanlige folk».

Den australske familien til siktede, samarbeider med australsk politi, sier politisjef Mick Fuller i delstaten New South Wales i Australia. Familien kontaktet politiet etter å ha sett på nyhetene.