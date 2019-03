Brexit kan bety krig eller fred for de som bor her

New Zealands statsminister mottok manifest ni minutter før moské-massakre

Saken oppdateres.

Det sier statsministeren på en pressekonferanse søndag.

– Eposten inneholdt manifestet hans, men ingen detaljer om angrepet eller hvor det ville finne sted i New Zealand, sier statsministeren.

Hun sier også at arbeidet er i gang med å overlevere likene etter ofrene nå blir overlevert til sine familier. Hun forventer at alle lik vil være overlevert innen onsdag.

Christchurch-ordfører Lianne Dalziel har tidligere fortalt at lokale myndigheter jobber hardt med å stelle i stand gravplasser, slik at ofrene kan gravlegges så snart som mulig, i tråd med islamsk tradisjon.

28 år gamle Brenton Tarrant, som er australsk statsborger, vil ikke bli utlevert til sitt hjemland. Tarrant er foreløpig kun siktet for ett tilfelle av drap, men siktelsen kommer til å bli utvidet. Han ble varetektsfengslet lørdag.

– Han vil definitivt måtte stå til ansvar overfor rettssystemet i New Zealand for terrorangrepet han har utført her, sier Ardern.

Vil diskutere våpenlover

New Zealands statsminister Jacinda Ardern sier regjeringen skal diskutere blant annet våpenlover mandag, kun få dager etter moské-massakrene i landet.

Det sa hun under en pressekonferanse søndag.

Ardern ønsker også å undersøke hvordan en selverklært ekstremist kunne få tak i to semiautomatiske skytevåpen, two haglgevær og en rifle uten å ha vekket mistanke hos myndighetene.

En tidligere soldat sendte en bekymringsmelding om ekstremisme i en våpenklubb den siktede var med i.

50 mennesker ble drept i skytingene i to moskeer i Christchurch.