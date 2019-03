Paris, Hongkong og Singapore dyrest i verden

Trump-støttespiller saksøker Twitter for over to milliarder

Singapore befester sin stilling som verdens dyreste by. Paris rykker opp en plass til samme nivå som Singapore, mens Hongkong rykker opp tre plasser. Dette er de tre dyreste byene i verden å bo i og å besøke, ifølge The Economists årlige undersøkelse Economist Intelligence Unit (EIU), som er gjengitt av blant annet BBC og Bloomberg.

EIU sammenligner prisnivå i 133 byer verden rundt. Bare tre andre byer i Europa havner på topp-ti-listen: Zürich, Genève og København.

På topp-ti-listen, som egentlig består av elleve byer fordi Los Angeles og Tel Aviv deler tiendeplassen, gjør New York og Osaka store hopp oppover. Oslo var i fjor på femteplass, men er ikke å finne på årets topp-ti-liste.

Paris har vært blant verdens ti dyreste byer siden 2003 og er «ekstremt dyr» å bo i, forteller undersøkelsens forfatter Roxana Slavcheva.

Store forskjeller

EIUs undersøkelse har til hensikt å hjelpe bedrifter til å regne ut kostnader for ansatte som jobber og bor i utlandet, og for forretningsreisende.

Undersøkelsen er basert på sammenligning av 400 ulike priser innen 160 produkter og tjenester, blant annet mat og drikke, leiekostnader, transport, utdanning og underholdning.

I Paris koster det 119 dollar (så vidt over 1000 kroner) for en kvinne å klippe håret. I Caracas koster det henne 1,77 dollar (15 kroner) å klippe håret.

Inflasjon, valutasvingninger og politisk uro er blant årsakene til noen av endringene på årets liste.

– Et økende antall steder er blitt billigere som følge av politisk og økonomisk turbulens, heter det i rapporten.

Asia-ulikheter

I Venezuela var inflasjonen på nesten 1 million prosent i fjor. I landets hovedstad steg prisen på en kopp kaffe til det dobbelte på bare én uke i desember.

Syrias hovedstad Damaskus er verdens nest billigste by etter å ha blitt forbigått av Caracas.

– Som Damaskus og Caracas illustrerer, er det et økende antall steder der det er blitt billigere som følge av påvirkning av politisk eller økonomisk uro, heter det i rapporten.

En rekke byer i Sør-Asia havner også på oversikten over steder der pengene rekker lengst for folk som kommer utenfra. Karachi i Pakistan, og Bangalore, Chennai og New Delhi i India, er blant de åtte billigste byene i verden. Disse byene illustrerer også de økonomiske ulikhetene i Asia ved at de ligger i motsatt ende av listen fra Singapore, Hongkong og Osaka.