Spiontiltalen mot Frode Berg er klar

Saken oppdateres.

Ifølge TV 2 , som siterer avisen Izvestia, er saken oversendt byretten i Moskva. Innholdet er ikke kjent.

En talsperson for retten sier at saken vil gå for lukkede dører. Bakgrunnen er at det vil bli omtalt sikkerhetsgradert materiale.

Frode Berg ble pågrepet i Moskva 5. desember 2017 og siktet for spionasje mot Russland. Han har siden den gang sittet i et fengsel forbeholdt personer som anses å være en trussel mot russisk sikkerhet.

Da Berg ble pågrepet, hadde han på seg 3000 euro i kontanter. Dette var penger som russiske myndigheter mener skulle brukes for å skaffe hemmelige opplysninger om den russiske nordflåten. Berg nekter straffskyld.