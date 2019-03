Mueller-rapporten: Ingen bevis for sammensvergelse med Russland

Saken oppdateres.

Robert Muellers gransking frikjenner imidlertid ikke Donald Trump for anklager om å ha hindret etterforskningen, ifølge justisminister William Barrs brev til Kongressen.



– Full og total frifinnelse, tvitrer Trump og fastslår at Muellers 22 måneder lange gransking har «mislyktes».

Barr sendte søndag et fire sider langt sammendrag av Muellers etterforskningen til Kongressen.

I tillegg til Russland-biten har Mueller gransket om Trump begikk en forbrytelse ved å forsøke å stikke kjepper i hjulene for etterforskningen, for eksempel da han sparket FBI-sjef James Comey.

Ingen konspirasjon bevist

Ifølge Barr presenterer Muellers rapport «beviser på begge sider», men han og visejustisminister Rod Rosenstein har avgjort at bevisene ikke er tilstrekkelige for å fastslå at presidenten forsøkte å hindre rettens gang.

– Selv om denne rapporten ikke konkluderer med at presidenten begikk en forbrytelse, så frikjenner den ham heller ikke, skriver Barr i et fire sider langt brev som oppsummerer Muellers rapport.

Mueller har ikke konkludert med at Trumps valgkampstab eller medarbeidere «konspirerte eller koordinerte» med Russland i forsøket på å påvirke valget i 2016.

Krever fullt innsyn

Både demokrater og republikanere har krevd at hele rapporten offentliggjøres, men i første omgang fikk de folkevalgte altså justisministerens eget sammendrag.

– Mueller har klart og tydelig latt være å frikjenne presidenten, sier demokraten Jerry Nadler, som leder justiskomiteen i Representantenes hus, etter å ha mottatt notatet.

Muellers sluttrapport er fortsatt hemmelig og vil etter alle solemerker bli gjenstand for en hard politisk og juridisk dragkamp. Demokratene i Kongressen har krevd tilgang til alt materialet i Muellers etterforskning, inkludert bevisgrunnlaget.

– Vi må få se alt bevismaterialet slik at det amerikanske folk kan få faktaene, sier Nadler.

«En skam»

Trump har gjennom nesten to år stemplet granskingen som en ulovlig heksejakt.

– Det er en skam at landet måtte gå gjennom dette, sier presidenten søndag.

– Det er en dårlig dag for dem som håpet at Mueller-etterforskningen skulle felle president Trump, sier republikaneren Lindsey Graham, som er en nær støttespiller av presidenten og leder Senatets justiskomité.

I brevet til Kongressen framgår det at Muellers team intervjuet om lag 500 vitner, utstedte like mange ransakelsesordrer og mer enn 2.800 rettslige stevninger. Totalt 19 advokater bisto i etterforskningen, sammen med et team bestående av 40 FBI-agenter, etterretningsanalytikere, regnskapsførere og andre.

Andre etterforskninger

Flere etterforskninger tilknyttet presidenten er fortsatt i sving. Trump er gjenstand for etterforskning i en separat sak i New York. Der anklager påtalemyndigheten Trump for blant annet å ha bedt sin daværende advokat Michael Cohen om å betale ulovlige hysjpenger til to kvinner under valgkampen. Presidenten hevder Cohen løy for å få strafferabatt.

Trump er også gjenstand for flere granskinger i Kongressen. Demokratene har satt i gang omfattende undersøkelser som truer med å forfølge presidenten godt inn i valgåret 2020.