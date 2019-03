Flyangrep mot Gazastripen

Saken oppdateres.

Tidligere i helgen var en rekke sprengladninger sendt mot det israelske grensegjerdet. En av disse utløste lørdager sirener i flyalarmsystemet sør i Israel.

– Som svar på at flere sprengladninger ble kastet og detonert i opptøyer i Gaza nær grensegjerdet søndag kveld, har et fly fra det israelske luftforsvaret rettet et angrep mot to av observasjonspostene til Hamas sør på Gazastripen, heter det i en uttalelse fra det israelske forsvaret.

Senere søndag sa hæren at en stridsvogn skjøt mot en Hamas-stilling nord i enklaven etter at «ballonger med eksplosiver ble sendt fra Gaza» og flere sprengladninger ble kastet ved grensen. En palestiner ble såret i angrepet.

Helsemyndighetene i Gaza opplyser at en annen palestiner, en 24 år gammel mann, er død av skader han fikk i et sammenstøt med den israelske hæren. Myndighetene kom ikke med nærmere opplysninger om når dette sammenstøtet fant sted

Lørdag gjennomførte Israel to luftangrep mot grupper i Gaza som ble beskyldt for å ha sendt ballonger med eksplosiver inn over Israel. Fredag ble to palestinere drept da soldater skjøt mot demonstranter.