Kongressledere: Justisministeren er ikke objektiv

Saken oppdateres.

Justisminister William Barr sendte søndag et fire sider langt sammendrag av Mueller-etterforskningen til Kongressen.

Spesialetterforsker Robert Mueller har ikke funnet bevis for noe hemmelig samarbeid mellom Donald Trumps medarbeidere og Russland, heter det i brevet fra Barr. Robert Muellers gransking frikjenner imidlertid ikke Donald Trump for anklager om å ha hindret etterforskningen, ifølge justisdepartementets notat.

De demokratiske kongresslederne Nancy Pelosi og Chuck Schumer mener Barrs sammendrag til Kongressen reiser like mange spørsmål som svar.

I en felles uttalelse sier de to at Barrs tidligere partiskhet mot etterforskningen gjør at han ikke er i en posisjon til å trekke objektive slutninger.

Pelosi og Schumer mener at siden Mueller-rapporten ikke frikjenner Trump for noe så alvorlig som å ha hindret etterforskningen, viser det hvor viktig det er at den fulle og hele rapporten blir offentliggjort så raskt som mulig.

De to demokratene mener også at Trumps egen betegnelse om rapporten er en «full frifinnelse» er «en direkte motsigelse av Muellers ord og bør ikke gis noen form for kredibilitet».