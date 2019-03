Russland deltar i samtaler om nedskutt passasjerfly

Her kikker serievoldtektsmannen inn vinduet til unge kvinner. Lovlig, ifølge Høyesterett

Utbygger på nabotomt vil ikke betale for å sikre politihuset

«Portforbud» for uvaksinerte barn i New York-forstad

«Portforbud» for uvaksinerte barn i New York-forstad

Sorg i Fauske etter to dødsulykker på kort tid

«Portforbud» for uvaksinerte barn i New York-forstad

Saken oppdateres.

I fjor erklærte både Nederland og Australia at de holdt Russland ansvarlig for å ha levert luftvernraketten prorussiske opprørere brukte da passasjerflyet ble skutt ned over Øst-Ukraina. Alle de 298 om bord – blant dem 196 nederlendere og 38 australiere – ble drept.

Trepartssamtaler

De to landenes utenriksministre sa onsdag at de første trepartssamtalene om statlig ansvar for hendelsen ble gjennomført tidligere denne måneden.

– Vi kan ikke gå inn på innholdet i prosessen, ettersom konfidensialitet er avgjørende for dette. Men jeg kan si følgende: Vi vil fortsette å jobbe for sannhet, rettferd og ansvarliggjøring, sa nederlandske Stef Blok på en pressekonferanse i Australias hovedstad Canberra onsdag.

Internasjonale granskere sa i fjor at det var sterke beviser for at rakettsystemet som ble brukt til skyte ned Malaysia Airlines avgang MH17 kom fra en militærenhet basert i Russland. Russland har avvist å ha hatt noe med nedskytingen å gjøre og avviste resultatet av den internasjonale etterforskningen, som landet ikke ble bedt om å være med på.

Støtte

Australias Marise Payne sier landet fortsetter å stille seg bak nederlandske myndigheters straffeforfølgelse av de ansvarlige. Flyet, en Boeing 777, var på vei fra Kuala Lumpur til Amsterdam da det ble skutt ned 17. juli 2014.

Dersom Russland skulle vedgå noen form for juridisk ansvar, kan det føre til erstatningskrav mot landet fra de pårørende. USA, Storbritannia og andre allierte har støttet Nederland og Australia etter at de erklærte at de holder russerne ansvarlig.