Guardians brexit-forside: Nei. Nei. Nei. Nei. Nei. Nei. Nei. Nei.

Saken oppdateres.

Ingen hadde grunn til være fornøyd etter at en rekke avstemninger i Underhuset viste at det ikke var flertall for noe brexitalternativ.

«Parlamentet har talt: Nei. Nei. Nei. Nei. Nei. Nei. Nei. Nei.», skriver The Guardian – ett nei for hvert forslag som ikke nådde opp. Mange aviser vier forsiden til Mays forslag om å gå av i bytte mot at hennes utmeldingsavtale blir vedtatt.

På vei ut

«Støtt meg og spark meg» er en gjenganger i flere aviser, mens Metro velger en variasjon over samme tema: «Stem på brexit, så får du min exit». City A.M. har valgt auksjonariusens siste ord før hammeren faller og det hele er over: «Første gang, andre gang …». På engelsk er uttrykket «going, going …» og mer enn antyder at May snart er ute, ikke at hun får «solgt» avtalen sin.

Daily Mail spør «Er hennes offer forgjeves», etter at det er klart at selv tilbudet om å trekke seg ikke ser ut til å være nok til å sikre at avtalen hun har kjempet for, blir vedtatt. Daily Express, som tydelig er sympatisk til avtalen, May og hennes «uselviske gest» om å trekke seg, spør: «Hva mer må hun gjøre?»

Sparebøsse

BBC-produsent Hellen Miller, som har samlet en rekke av torsdagens avisforsider på Twitter , har kåret sin favoritt: The Daily Star. Avisen har ikke noen elegant eller syrlig tittel, men tilbyr i stedet to sider som kan brettes til en «swear box», normalt en sparebøsse man legger penger på hvis man banner, men i denne sammenhengen er det bruk av «b-ordet» som utløser betalingsplikt.

– De treffer spikeren på hodet, skriver Miller.